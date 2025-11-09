Falha de goleiro em Fortaleza x Grêmio chama atenção: 'Bizarra'

O confronto entre Fortaleza e Grêmio, deste domingo (9), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por uma falha do goleiro Brenno. O lance aconteceu ainda no primeiro tempo da partida e viralizou rapidamente nas redes sociais.

O cronômetro marcava 13 minutos, quando o atacante Carlos Vinícius empatou o placar na Arena Fonte Nova. O lance do gol teve início em uma bola cruzada na áerea do Leão. O goleiro Brenno subiu soberano e realizou a defesa em um primeiro momento.

Na sequência do lance, o arqueiro colocou a bola no chão para sair jogando, e foi quando, Carlos Vinícius, que se encontrava atrás, tomou a frente e o surpreendeu. Em uma ação rápida, o camisa 95 do Grêmio finalizou e marcou. O lance repercutiu nas redes sociais; veja abaixo: