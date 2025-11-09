menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Falha de goleiro em Fortaleza x Grêmio chama atenção: 'Bizarra'

Equipes se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
21:49
FORTALEZA, CE, 09.11.2025-BRASILEIRO SERIE A-FORTALEZA (CE) X Fortaleza e Grêmio se enfrentam no Castelão (Foto: WENDESON CRUZ/Agência F8/Gazeta Press) Agencia F8/Agencia F8
imagem cameraFortaleza e Grêmio se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: WENDESON CRUZ/Agência F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O confronto entre Fortaleza e Grêmio, deste domingo (9), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por uma falha do goleiro Brenno. O lance aconteceu ainda no primeiro tempo da partida e viralizou rapidamente nas redes sociais.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O cronômetro marcava 13 minutos, quando o atacante Carlos Vinícius empatou o placar na Arena Fonte Nova. O lance do gol teve início em uma bola cruzada na áerea do Leão. O goleiro Brenno subiu soberano e realizou a defesa em um primeiro momento.

Na sequência do lance, o arqueiro colocou a bola no chão para sair jogando, e foi quando, Carlos Vinícius, que se encontrava atrás, tomou a frente e o surpreendeu. Em uma ação rápida, o camisa 95 do Grêmio finalizou e marcou. O lance repercutiu nas redes sociais; veja abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias