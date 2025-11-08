Fortaleza recebe o Grêmio pela Série A; veja escalação provável

O Fortaleza recebe o Grêmio neste domingo (9), às 20h30 (de Brasília), valendo pela 33ª rodada da Série A. O treinador Martín Palermo terá um retorno no meio-campo para escolher a escalação da equipe na Arena Castelão.

Após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos, o meio-campista Tomás Pochettino estará de volta. É possível que o atleta retome a titularidade no confronto. Sem o argentino diante do Ceará, Palermo optou por um trio ofensivo com Moisés, Herrera e Breno Lopes, tendo Bareiro como centroavante.

Matheus Pereira, que vinha sendo um dos melhores jogadores do Tricolor, recuperou-se de lesão e voltou ao time no 2º tempo contra o rival. O meia deve seguir como opção para o treinador, mas a titularidade ainda é incerta - Pierre vem de boas atuações no setor.

Cinco jogadores estão no departamento médico e seguem fora: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, o meio-campista Rodrigo e os atacantes Allanzinho e Marinho.

Dessa forma, uma provável escalação do Fortaleza contra o Grêmio é: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre (Matheus Pereira) e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.

O Fortaleza é o atual 19º colocado neste Brasileirão, com 29 pontos. O Grêmio, que está em 14º lugar, tem 39.

Retrospecto tem vantagem gaúcho

Fortaleza e Grêmio já se enfrentaram 12 vezes em solo cearense. São quatro vitórias dos mandantes, cinco dos visitantes e três empates. No embate de 2024, Lucero marcou de pênalti e o Leão venceu por 1 a 0.