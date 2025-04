Fortaleza homenageia torcedores do Colo-Colo mortos no Chile

Neste domingo (13), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Internacional ficaram no 0 a 0 no Castelão. A partida foi marcada por uma homenagem feita pelo Leão do Pici aos adolescentes que morreu no Chile no jogo da Libertadores.

Os jogadores do Fortaleza entraram em campo com uma camisa estampando a frase: "No futebol só há lugar para a vida". Duas crianças subiram com o zagueiro Kuscevic, uma com a bandeira do Chile e outra com a do Brasil. A tragédia aconteceu nas ruas de Santiago antes do jogo entre as equipes pela Libertadores, na última quinta-feira (10), no Estádio Monumental David Arellano, que sequer terminou após revolta dos torcedores locais, que invadiram o gramado.

- Lamentamos muitíssimo o que houve fora do estádio, antes do jogo, duas crianças saíram para ver seu time jogar e não voltaram para casa. Após uma invasão em campo, fomos forçados a sair do gramado no meio do jogo para preservar atletas e staff, por falta de segurança. Situações como essas não podem se repetir e estamos aqui pela memória dos que partiram e pedindo paz no futebol, mais uma vez - disse Marcel Pinheiro, Diretor de Marketing e Comunicação do Fortaleza.

Marcelo Paz, do Fortaleza, pede rigidez em punição ao Colo-Colo

Além disso, uma faixa será estendida com a frase: "Futebol e violência não ocupam o mesmo espaço", e as bandeiras do Brasil e Chile também serão estendidas na homenagem, que contou ainda com um minuto de silêncio antes do apito inicial.

A Conmebol abriu investigação e definiu punição provisória ao Colo-Colo devido à invasão de torcedores. Em comunicado publicado no site oficial na última sexta-feira (11), a entidade suspendeu a presença de torcedores nos próximos jogos da equipe chilena como mandante na Libertadores.