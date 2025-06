Fortaleza está escalado para visitar o Flamengo pelo Brasileirão

O Fortaleza está escalado para o duelo deste domingo (1º), com o Flamengo, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Vojvoda mandou a campo equipe no esquema de quatro defensores para buscar mais três pontos na tabela.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Próximo da zona de rebaixamento, o Leão do Pici precisa se reerguer para respirar no Brasileirão. Na rodada anterior, o time perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, em casa. Depois, pela Libertadores, perdeu para o Racing-ARG por 1 a 0, mas se classificou às oitavas.

Assim, o Fortaleza de Vojvoda está escalado com as seguintes peças: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Mancuso; Zé Welison, Martínez e Pochettino; Marinho, Deyverson e Lucca Prior.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Flamengo se despede de sua torcida antes de embarcar para o Mundial de Clubes. Por isso, a torcida prepara uma série de homenagens, como bandeiras com imagens dos jogadores campeões do mundo em 1981. A equipe de Filipe Luís tem: Rossi; Varela, Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FORTALEZA

11ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 1º de junho, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC);

🖥️ VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP).

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Rossi; Varela, Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton. Técnico: Filipe Luís.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Mancuso; Zé Welison, Martínez e Pochettino; Marinho, Deyverson e Lucca Prior. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.