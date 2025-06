Vojvoda lamenta derrota do Fortaleza e pede apoio da torcida

O Fortaleza perdeu para o Flamengo por 5 a 0 na noite deste domingo (1º), no Maracanã, valendo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vojvoda falou sobre o resultado negativo e destacou a necessidade de apoio por parte da torcida tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— Sinto dor, uma sensação muito ruim. Por mim, pelo clube, pelos jogadores. Um momento muito difícil. Acho que o mais difícil que já passamos com o clube. Temos que continuar acreditando, lutando, tomando decisões. Utilizar nossa inteligência e nossa força para virar essa situação, que está tornando-se muito ruim. Sensação de tristeza, de dor. Temos que virar esta chave, este momento - relatou.

— Nós precisamos do torcedor. Sabemos que, neste momento, a união é a melhor força que podemos ter. Sei que o torcedor está chateado com os jogadores, com o Vojvoda, com a diretoria. Mas o momento que estamos atravessando é momento de estarmos juntos, unidos. É momento de aceitar críticas, como estou aceitando. E é momento de acreditar que ainda temos essa resiliência de um clube como o Fortaleza - disse o argentino.

continua após a publicidade

Partida entre Flamengo e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/Fortaleza EC)

Com o revés, o Tricolor caiu uma posição e agora está na zona de rebaixamento do Brasileirão - a equipe tem dez pontos e é a 17ª colocada. O Vitória tem a mesma pontuação, mas fica acima no desempate por conta do saldo de gols.

➡️ Marinho manda recado à torcida do Fortaleza após derrota para o Flamengo

Agenda do Fortaleza

Depois da goleada sofrida contra os cariocas, o Fortaleza terá um intervalo considerável até seu próximo jogo. O time volta a campo apenas no dia 12 (quinta-feira), em casa, diante do Santos.

continua após a publicidade

Considerando que os paulistas possuem oito pontos e estão em 18º lugar no Brasileiro, o compromisso será um duelo direto contra o rebaixamento.