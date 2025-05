Fortaleza está escalado para receber o Cruzeiro pelo Brasileirão

O Fortaleza está escalado para o duelo deste domingo (25), com o Cruzeiro, na Arena Castelão, às 20h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Vojvoda mandou a campo uma equipe com mudanças para buscar mais três pontos na tabela.

Na rodada passada, o Leão visitou o Vasco e foi derrotado por 3 a 0. Depois, pela Copa do Brasil, a equipe empatou em 1 a 1 com o Retrô e caiu nos pênaltis. O clube precisa de um resultado positivo para iniciar uma recuperação na temporada.

Assim, o Fortaleza de Vojvoda começa o jogo com as seguintes peças: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Zé Welison, Pol Fernández e Martínez; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes.

Do outro lado, o Cruzeiro ficou no 0 a 0 com o Atlético-MG na última rodada. Pela Copa do Brasil, a Raposa avançou ao derrotar o Vila Nova por 3 a 0, com 5 a 0 no agregado. O técnico Leonardo Jardim escalou o seguinte time para iniciar o confronto: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Romero, Lucas Silva e Christian; Marquinhos, Gabriel e Kaio Jorge.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X CRUZEIRO

10ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 25 de maio, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Zé Welison, Pol Fernández e Martínez; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Romero, Lucas Silva e Christian; Marquinhos, Gabriel e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.