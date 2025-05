Tinga avalia cobrança da torcida e pede entrega ao Fortaleza

O Fortaleza perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 na noite deste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada na Arena Castelão. O lateral-direito Tinga, capitão da equipe, falou sobre a derrota e avaliou a cobrança da torcida em cima do elenco tricolor.

— Torcedor está com a razão. Essa pressão está muito grande. A gente criou uma expectativa muito grande no ano e não conquistamos nenhum objetivo ainda. Já foi quase metade da temporada. É o momento da gente escutar, aceitar a cobrança do torcedor, que é normal. Viver um momento desses não é bom. O Fortaleza vem de um momento muito bom. Quatro, cinco anos muito bem. E agora vem a cobrança. Vem xingamento - disse o atleta.

— É ter resiliência, trabalhar forte. Essa derrota foi difícil, mas temos que estancar ela o mais rápido possível, porque quarta-feira a gente tem um grande jogo [pela Libertadores]. Um objetivo que ainda está perto, só depende da gente. Se a gente conquistar esse objetivo, com certeza vai mudar um pouco esse cenário, a confiança vai aumentar - relatou Tinga.

Partida entre Fortaleza e Cruzeiro, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

— É todo mundo escutar a cobrança de todos. Correr mais um pouquinho, se doar, a gente precisa se entregar um pouco mais, cada um. É assumir a responsabilidade e trabalhar muito para a gente reverter essa situação e sair o mais rápido possível - finalizou o defensor.

Agenda do Fortaleza

Após o revés, o Fortaleza volta as suas atenções para a Copa Libertadores. A equipe visita o Racing-ARG na quinta-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos.

É provável que um empate na Argentina seja suficiente para que o Tricolor se classifique, considerando a vantagem sobre o Atlético Bucaramanga-COL no saldo de gols (4 contra -3).