Fortaleza tem duas vitórias nos últimos dez jogos; confira

O Fortaleza foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0 na noite deste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro. A partida da décima rodada aconteceu na Arena Castelão. Com o placar, o time cearense soma duas vitórias em seus últimos dez compromissos.

No recorte, aconteceram também seis empates e duas derrotas. Os embates envolveram o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Nos dez jogos, a equipe de Vojvoda marcou 12 gols e sofreu oito.

Dois dos empates ocorreram contra o Retrô, pelo mata-mata do torneio nacional. Com a igualdade em 1 a 1 na ida e na volta, a equipe caiu para o adversário nos pênaltis, diante de sua torcida. O Tricolor repetiu a temporada 2024 e, mais uma vez, não avançou para as oitavas.

Partida entre Fortaleza e Cruzeiro, pelo Brasileirão. O time mineiro venceu por 2 a 0 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

As vitórias no período foram em goleadas com boas atuações. O time de Vojvoda superou o Colo-Colo-CHI por 4 a 0 pela Libertadores e ganhou do Juventude por 5 a 0 na Série A. Apesar de tais resultados elásticos, que vieram em sequência, a instabilidade segue no Pici. Atualmente, são quatro partidas sem vencer.

Agenda do Fortaleza

Após a derrota para os mineiros, o Fortaleza volta as suas atenções para a disputa da Copa Libertadores. A equipe visita o Racing-ARG na quinta-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos.

É provável que um empate na Argentina seja suficiente para que o Tricolor avance às oitavas, considerando a vantagem sobre o Atlético Bucaramanga-COL no saldo de gols (4 contra -3). Os colombianos visitam o Colo-Colo.