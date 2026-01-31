Fortaleza está escalado para enfrentar o Iguatu pelo Estadual
Leão recebe o adversário neste sábado
O Fortaleza está escalado para o duelo diante do Iguatu, neste sábado (31), no Estádio Presidente Vargas, às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Cearense. Esta será a segunda partida do Leão na segunda fase do torneio.
Fortaleza
Onde Assistir
Futebol Nacional
Na etapa anterior, o time somou dez pontos e ficou na liderança do Grupo A. Serão três partidas nesta fase do Estadual.
Para o duelo desta tarde, Thiago Carpini escolheu um esquema com três zagueiros e dois alas. Bareiro e Moisés formarão a dupla de ataque mais uma vez.
Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Maílton, Lucas Sasha, Rodrigo, Pochettino e Lucas Crispim; Bareiro e Moisés.
O Tricolor soma quatro triunfos e uma igualdade em sua trajetória nesta temporada. A equipe ainda não sofreu gols em 2026.
Do outro lado, o Iguatu de Washington Luiz vai para o duelo nesta noite com o seguinte time: Zé Rafael; Biel Potiguar, Wagner Vidal, Diguinho e Max Oliveira; Eric, Caio Soares e Cássio; Rogério, Matheus Lima e Tiaguinho.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X IGUATU
2ª RODADA – CAMPEONATO CEARENSE (SEGUNDA FASE)
📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT e TV Ceará;
🟨 Árbitro: Léo Simão Holanda (CE);
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE);
🖥️ VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE).
⚽ ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Maílton, Lucas Sasha, Rodrigo, Pochettino e Lucas Crispim; Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini.
IGUATU: Zé Rafael; Biel Potiguar, Wagner Vidal, Diguinho e Max Oliveira; Eric, Caio Soares e Cássio; Rogério, Matheus Lima e Tiaguinho. Técnico: Washington Luiz.
