Fortaleza está escalado para enfrentar o Iguatu pelo Estadual

O Fortaleza está escalado para o duelo diante do Iguatu, neste sábado (31), no Estádio Presidente Vargas, às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Cearense. Esta será a segunda partida do Leão na segunda fase do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Na etapa anterior, o time somou dez pontos e ficou na liderança do Grupo A. Serão três partidas nesta fase do Estadual.

Para o duelo desta tarde, Thiago Carpini escolheu um esquema com três zagueiros e dois alas. Bareiro e Moisés formarão a dupla de ataque mais uma vez.

Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Maílton, Lucas Sasha, Rodrigo, Pochettino e Lucas Crispim; Bareiro e Moisés.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na vitória do Fortaleza no Campeonato Cearense!

O Tricolor soma quatro triunfos e uma igualdade em sua trajetória nesta temporada. A equipe ainda não sofreu gols em 2026.

Do outro lado, o Iguatu de Washington Luiz vai para o duelo nesta noite com o seguinte time: Zé Rafael; Biel Potiguar, Wagner Vidal, Diguinho e Max Oliveira; Eric, Caio Soares e Cássio; Rogério, Matheus Lima e Tiaguinho.

➡️ Fortaleza x Iguatu: onde assistir ao vivo e escalações pelo Campeonato Cearense

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X IGUATU

2ª RODADA – CAMPEONATO CEARENSE (SEGUNDA FASE)

📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT e TV Ceará;

🟨 Árbitro: Léo Simão Holanda (CE);

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE);

🖥️ VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE).

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Maílton, Lucas Sasha, Rodrigo, Pochettino e Lucas Crispim; Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini.

IGUATU: Zé Rafael; Biel Potiguar, Wagner Vidal, Diguinho e Max Oliveira; Eric, Caio Soares e Cássio; Rogério, Matheus Lima e Tiaguinho. Técnico: Washington Luiz.