Fortaleza está escalado para enfrentar o Horizonte pelo Estadual

O Fortaleza está escalado para o duelo diante do Horizonte, nesta quinta-feira (22), no Estádio Domingão, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Cearense. Esta será a última partida do Leão na primeira fase do torneio.

Líder do Grupo A, o Tricolor já está garantido na próxima etapa do Estadual. Um triunfo nesta noite é o suficiente para garantir a liderança na chave.

Nesta noite, Thiago Carpini optou por escalar uma equipe com alguns reservas e jovens da base. Lucas Emanoel e Kayke formarão o ataque.

Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Luan Freitas, Kuscevic e Lucas Gazal; Ronald, Rodrigo, Lucca Prior, Tomás Roco e Kauan; Lucas Emanoel e Kayke.

Do outro lado, o Horizonte de Juranilson Vieira vai para o duelo nesta noite com o seguinte time: Frank; Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto e Caio Pedro; Ramos, Guilherme e Lauro Max; Betinho, Willian Anicete e Alex Cícero.

O Fortaleza é o primeiro colocado no Grupo A, com sete pontos. O Horizonte, com cinco pontos, está em segundo lugar na mesma chave.

✅ FICHA TÉCNICA

HORIZONTE X FORTALEZA

5ª RODADA – CAMPEONATO CEARENSE

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE);

📺 Onde assistir: Canal GOAT e TVC Esporte (YouTube);

🟨 Árbitro: Avelar Rodrigo (CE);

🚩 Assistentes: Marco Aurélio (CE) e Lidomar Nascimento (CE).

⚽ ESCALAÇÕES

HORIZONTE: Frank; Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto e Caio Pedro; Ramos, Guilherme e Lauro Max; Betinho, Willian Anicete e Alex Cícero. Técnico: Juliano Maia.

FORTALEZA: Brenno; Luan Freitas, Kuscevic e Lucas Gazal; Ronald, Rodrigo, Lucca Prior, Tomás Roco e Kauan; Lucas Emanoel e Kayke. Técnico: Thiago Carpini.