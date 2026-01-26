Fortaleza está escalado para enfrentar o Floresta pelo Estadual

O Fortaleza está escalado para o duelo diante do Floresta, nesta segunda-feira (26), no Estádio Presidente Vargas, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Cearense. Esta será a primeira partida do Leão na segunda fase do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Na etapa anterior, o time somou dez pontos e ficou na liderança do Grupo A. Serão três partidas nesta fase do Estadual.

Para o duelo desta noite, Thiago Carpini optou por um esquema com três zagueiros e dois alas. Bareiro e Moisés formarão a dupla de ataque.

Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Maílton, Lucas Sasha, Rodrigo, Pochettino e Lucas Crispim; Bareiro e Moisés.

➡️ Aposte na vitória do Fortaleza no Campeonato Cearense!

O Tricolor soma três triunfos e uma igualdade em sua trajetória nesta temporada. A equipe ainda não sofreu gols em 2026.

Do outro lado, o Floresta de Leston Júnior vai para o duelo nesta noite com o seguinte time: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor, Marco Antônio e Diego Matos; Danrley e Guilherme Borges; Bismark, Celeri e Matheusinho.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza x Floresta: onde assistir ao vivo e escalações pelo Campeonato Cearense

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X FLORESTA

1ª RODADA – CAMPEONATO CEARENSE (SEGUNDA FASE)

📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Canal GOAT e TV Ceará;

🟨 Árbitro: Rodrigues Júnior (CE);

🚩 Assistentes: Nailton Oliveira (CE) e Fernando Bandeira (CE).

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Maílton, Lucas Sasha, Rodrigo, Pochettino e Lucas Crispim; Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini.

continua após a publicidade

FLORESTA: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor, Marco Antônio e Diego Matos; Danrley e Guilherme Borges; Bismark, Celeri e Matheusinho. Técnico: Leston Júnior.