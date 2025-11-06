Fortaleza está escalado para enfrentar o Ceará no Brasileirão
Tricolor enfrenta o rival nesta quinta-feira
O Fortaleza está escalado para o duelo contra o Ceará, nesta quinta-feira (6), na Arena Castelão, às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão. O técnico Martín Palermo terá desfalques importantes no confronto.
O Tricolor vem de empate por 1 a 1 com o Santos, fora de casa, pela Série A. O Alvinegro recebeu o Fluminense em tal rodada e venceu por 2 a 0.
Sem o meio-campista Tomás Pochettino, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, Palermo optou por escalar um trio com Moisés, Herrera e Breno Lopes. Lucas Sasha e Pierre serão os volantes. Bareiro seguirá como titular no ataque.
Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Moisés, Herrera e Breno Lopes; Bareiro.
Do outro lado, o Ceará de Léo Condé vai para o Clássico-Rei com o seguinte time: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Fernando Sobral e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X FORTALEZA
32ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 6 de novembro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Fernando Sobral e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Moisés, Herrera e Breno Lopes; Bareiro. Técnico: Martín Palermo.
