O Fortaleza recebe o Flamengo neste sábado (25), às 19h30 (de Brasília), valendo pela 30ª rodada do Brasileirão. O treinador Martín Palermo terá retornos para escolher a escalação da equipe.

Quatro atletas estarão disponíveis após cumprirem suspensões: o zagueiro Ávila, o meio-campista Pablo Roberto e os atacantes Deyverson e Bareiro. O zagueiro Kuscevic, que recebeu o terceiro amarelo e depois um vermelho direto contra o Vasco, ainda não voltará.

O atacante Lucero também ficará de fora, pois recebeu o terceiro amarelo na derrota para o Cruzeiro. Com isso, Deyverson e Bareiro disputam a vaga no ataque do Leão - o primeiro é favorito para assumir o posto.

O departamento médico do Tricolor tem no momento o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, os meio-campistas Matheus Pereira e Lucas Crispim e o atacante Allanzinho.

Assim, uma provável escalação do Fortaleza contra o Flamengo é: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rodrigo (Pierre) e Pochettino; Herrera (Guzmán), Deyverson e Breno Lopes.

O Fortaleza é o atual 19º colocado neste Brasileirão, com 24 pontos. O Flamengo, que está em segundo lugar, tem 61.

Fortaleza x Flamengo traz campanhas opostas

O embate entre Fortaleza e Flamengo, na Arena Castelão, reunirá o segundo pior mandante e o melhor visitante desta Série A. O Fortaleza soma 17 pontos em casa, com cinco vitórias, dois empates e oito derrotas na campanha.

Do outro lado, o Flamengo conquistou 26 pontos longe de seus domínios neste campeonato, com oito vitórias, dois empates e três derrotas. O Palmeiras possui a mesma campanha, mas fica abaixo no saldo de gols (11 contra cinco).