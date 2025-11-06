Fortaleza encara o Ceará em jogo decisivo; confira escalação

O Fortaleza encara o Ceará nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), valendo pela 32ª rodada do Brasileirão. Vivendo seu primeiro Clássico-Rei, o treinador Martín Palermo terá desfalques para escolher a escalação da equipe.

O meio-campista Tomás Pochettino é o único suspenso, já que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 contra o Santos. Palermo tende a escalar Lucas Crispim na vaga, com Yeison Guzmán correndo por fora.

Cinco nomes estão no departamento médico e seguem fora: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, o meio-campista Rodrigo e os atacantes Allanzinho e Marinho. O meia Matheus Pereira estará disponível novamente, mas não tende a ser titular.

Treino do Fortaleza (Foto: Viktor Araújo/Fortaleza EC)

O centroavante Adam Bareiro ganhou a vaga no ataque e deve seguir entre os titulares. Diante do Santos, o atleta marcou o gol do Tricolor e chegou a balançar as redes novamente, mas o tento foi anulado por impedimento.

Assim, uma provável escalação do Fortaleza contra o Santos é: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.

O Fortaleza é o atual 19º colocado neste Brasileirão, com 28 pontos. O Ceará, que está em 14º lugar, tem 38.

Retrospecto recente tem vantagem alvinegra

O Clássico-Rei possui hoje um tabu que já dura mais de dois anos. Isso porque o Fortaleza não supera o rival desde o dia 1º de abril de 2023, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Com o triunfo por 2 a 1 e o empate em 2 a 2 na volta, o Tricolor sagrou-se pentacampeão estadual.

Aconteceram nove partidas desde então, com quatro vitórias do Ceará e cinco empates. Foram sete jogos no Estadual, um na Copa do Nordeste e um no Brasileirão deste ano.