O Fortaleza visita o Atlético-MG nesta quarta-feira (12), às 20h30 (de Brasília), em partida atrasada da 16ª rodada da Série A. O técnico Martín Palermo terá vários desfalques para escolher a escalação da equipe na Arena MRV.

Três nomes estarão de fora por suspensão. O zagueiro Brítez e o atacante Adam Bareiro acumularam três cartões amarelos e o meio-campista Matheus Pereira foi expulso diante do Grêmio. Sem o meia, Lucas Sasha e Pierre tendem a continuar formando dupla no setor.

Kuscevic seria o substituto imediato de Brítez, mas o atleta viajou para se juntar à seleção do Chile, que enfrentará Rússia e Peru em amistosos. Com isso, a vaga ao lado de Ávila deve ser de Lucas Gazal. No ataque, Deyverson e Lucero travam uma disputa, com favoritismo para o primeiro.

Treino do Fortaleza (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Quatro jogadores estão no departamento médico e continuam de fora: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, o meio-campista Rodrigo e o atacante Marinho.

Dessa forma, uma provável escalação do Fortaleza contra o Atlético-MG é: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera (Lucas Crispim), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes.

O Fortaleza é o atual 19º colocado neste Brasileirão, com 30 pontos. O Atlético, que está em nono lugar, tem 43.

Deyverson poderá reencontrar o ex-time

O atacante Deyverson, que briga por uma vaga entre os titulares do Leão, encontrará seu ex-clube pela primeira vez desde a saída. Foram oito gols e duas assistências em 33 duelos com a camisa atleticana. Além de conquistar um título estadual, o jogador participou do vice-campeonato na Copa Libertadores de 2024.

A transferência para o Fortaleza, por cerca de R$ 7 milhões, aconteceu no último mês de março. O atual contrato é válido até o fim de 2026, com opção de renovação por mais um ano.