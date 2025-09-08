O Fortaleza realiza, na tarde desta segunda-feira (8), a apresentação do técnico Martín Palermo. O argentino foi anunciado na última quarta-feira (3) para substituir Renato Paiva, que foi demitido após derrota por 2 a 1 para o Internacional. Assista ao vivo no player acima.

O vínculo do profissional vai até o fim de 2025. Conforme apurou o Lance!, o treinador tem uma cláusula de renovação automática por mais um ano em caso de permanência na Série A. O Fortaleza é o 19º colocado na competição, com 15 pontos

Nos bastidores, a contratação foi diretamente conduzida por Marcelo Paz, CEO da SAF da equipe cearense. O dirigente solicitou um aprofundamento no modelo de jogo por parte do setor de análise e Palermo encaixou-se nas exigências para o momento do Leão.

Martín Palermo, treinador do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

As conversas com o argentino foram sacramentadas no final da tarde de quarta-feira (3), quando ocorreu uma reunião com o técnico, o CEO e membros do departamento de futebol. Horas depois, aconteceu o anúncio oficial.

— Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado, que vem crescendo na carreira. Palermo entendeu o momento do Fortaleza, o desafio que temos da necessidade de um time que duele a cada bola, que se defenda muito bem, que possa ganhar jogos e somar pontos, nos tirando da atual situação - disse Paz.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo somente no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.