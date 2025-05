Fortaleza fatura premiação milionária com vaga nas oitavas da Libertadores

O Fortaleza conseguiu avançar às oitavas da Copa Libertadores. Apesar de perder para o Racing-ARG por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (29), o clube contou com a vitória do Colo-Colo-CHI sobre o Atlético Bucaramanga (1 a 0) para se classificar. Assim, o Tricolor faturou uma premiação milionária.

Após a classificação para as oitavas de final, cada equipe embolsa uma premiação fixa de US$ 1,25 milhão, o que equivale a cerca de R$ 7 milhões na cotação atual. Além disso, o valor aumenta conforme o desempenho na fase de grupos.

A própria participação na etapa de grupos já garante US$ 3 milhões (R$ 16,83 milhões). Ademais, cada vitória em tal fase vale US$ 330 mil (R$ 1,85 milhão). O Fortaleza somou dois triunfos em sua campanha, mas o desfecho monetário de um dos dois ainda é incerto.

Isso porque a equipe recebeu três pontos contra o Colo-Colo-CHI, fora de casa, por conta da punição aos chilenos pela invasão de campo da torcida. No entanto, ainda não há decisão oficial da Conmebol sobre o prêmio em dinheiro pelo resultado. Já na Arena Castelão, o Tricolor derrotou os chilenos por 4 a 0.

Dessa maneira, o valor total obtido pelo Fortaleza na competição está em US$ 4.58 milhões, montante que equivale a aproximadamente R$ 25,9 milhões para os cofres do clube.

As oitavas de final da Copa Libertadores acontecerão em agosto. O sorteio dos confrontos será realizado na próxima segunda-feira (2 de junho).

Agenda do Fortaleza

Depois do compromisso internacional, o Fortaleza volta as suas atenções para a disputa da Série A. O próximo adversário será o Flamengo, fora de casa, no domingo (1º). Atualmente, o Tricolor é o 16º colocado na tabela da competição, com dez pontos.