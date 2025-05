Com um gol no período, Fortaleza atinge quatro jogos sem vencer

O Fortaleza foi superado pelo Cruzeiro por 2 a 0 na noite do último domingo (25), em compromisso da décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Castelão. O clube cearense chegou a quatro partidas sem vencer e, no período, anotou apenas um gol.

Antes da incômoda sequência em questão, o Tricolor goleou o Colo-Colo-CHI (4 a 0 pela Copa Libertadores) e o Juventude (5 a 0 pela Série A). As vitórias consecutivas representaram uma tentativa de estabilidade na temporada, mas a fase não se manteve.

Primeiro, o Tricolor ficou no 0 a 0 diante do Atlético Bucaramanga-COL, na Libertadores. Depois, a equipe visitou o Vasco e sofreu uma derrota por 3 a 0, o que encerrou a marca de três duelos seguidos sem conceder gols.

Partida entre Fortaleza e Cruzeiro, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Na sequência, em casa, o Fortaleza encarou o Retrô na volta da terceira fase da Copa do Brasil. Breno Lopes abriu o placar, mas os pernambucanos empataram. Com o 1 a 1 na ida e na volta, os visitantes eliminaram os cearenses nos pênaltis.

Por fim, ocorreu o revés diante do Cruzeiro. Os mineiros marcaram duas vezes no 1º tempo, que contou com baixa produção do Tricolor na Arena Castelão. Apesar da mudança de postura na etapa final, o time de Vojvoda não balançou as redes e ficou com o resultado negativo.

Agenda do Fortaleza

Depois da derrota para os mineiros, o Fortaleza volta as suas atenções para a disputa da Copa Libertadores. A equipe visita o Racing-ARG na quinta-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos.

É provável que um empate na Argentina seja suficiente para que o Tricolor avance às oitavas, considerando a vantagem sobre o Atlético Bucaramanga-COL no saldo de gols (4 contra -3). Os colombianos visitam o Colo-Colo.