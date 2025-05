Vojvoda evita coletiva após revés do Fortaleza: ‘Não tenho vontade de falar’

O técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, evitou dar coletiva após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, que aconteceu no domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro. O embate da décima rodada teve como palco a Arena Castelão. Vojvoda disse que não tinha "vontade de falar" e que é a "primeira vez" que faz isso.

— Vou começar a falar antes que vocês façam uma pergunta. Hoje não estou em condição de falar. Não tenho vontade de falar. Para que? Eu me apresento aqui por respeito a vocês [jornalistas]. Por respeito ao torcedor - disse ao chegar na sala de imprensa.

— Se o torcedor quer saber algo, aí está o que se viu dentro do campo, é o momento que estamos vivendo agora. É a primeira vez que faço isso, mas o que mais podia falar? Não posso falar outra coisa - finalizou o treinador.

Partida entre Fortaleza e Cruzeiro, pelo Brasileirão. O Tricolor foi derrotado pela Raposa por 2 a 0 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

A declaração aconteceu após uma partida na qual o Fortaleza foi dominado pelo Cruzeiro durante a etapa inicial. Apesar das mudanças no 2º tempo, com três substituições no intervalo, a equipe saiu de campo sem balançar as redes, sob vaias e gritos de "olé" no Castelão.

Agenda do Fortaleza

Após o revés, o Fortaleza volta as suas atenções para a Copa Libertadores. A equipe visita o Racing-ARG na quinta-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos.

É provável que um empate na Argentina seja suficiente para que o Tricolor se classifique, considerando a vantagem sobre o Atlético Bucaramanga-COL no saldo de gols (4 contra -3). Os colombianos visitam o Colo-Colo.