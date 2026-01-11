O Fortaleza está escalado para o duelo diante do Ferroviário, neste domingo (11), no Estádio Presidente Vargas, às 18h (de Brasília), pelo Campeonato Cearense. Esta será a primeira partida do Leão na temporada 2026..

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Rebaixado para a Série B, o Fortaleza terá o Campeonato Cearense como a primeira competição do ano. A Segunda Divisão começará em março.

Em sua estreia no Tricolor, o técnico Thiago Carpini optou por improvisar o volante Rodrigo na zaga. A dupla do jogador é Cardona, de volta ao clube.

Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mancuso, Rodrigo, Cardona e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, Bareiro e Moisés.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Ferroviário de Nuno Pereira vai para o duelo nesta noite com o seguinte time: Sivaldo; Ramires, Bruno Miranda, Leo Paraíso e Pedrinho; Luan, Lucas Black, Mena, Thálisson e Felipe Sales; Jefinho.

O Ferroviário é o segunda colocado no Grupo A, com três pontos. O Fortaleza, que ainda não jogou, está em quarto lugar na mesma chave.

➡️ Ferroviário x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações pelo Campeonato Cearense

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIO X FORTALEZA

2ª RODADA – CAMPEONATO CEARENSE

📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro de 2026, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube);

🟨 Árbitro: Léo Simão Holanda (CE);

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Camila Ferreira de Sousa (CE);

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIO: Sivaldo; Ramires, Bruno Miranda, Leo Paraíso e Pedrinho; Luan, Lucas Black, Mena, Thálisson e Felipe Sales; Jefinho. Técnico: Nuno Pereira.

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Rodrigo, Cardona e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini.