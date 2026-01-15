Com mudanças, Fortaleza está escalado para receber o Quixadá

O Fortaleza está escalado para o duelo diante do Quixadá, nesta quinta-feira (15), no Estádio Presidente Vargas, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Cearense. Esta será a segunda partida do Leão na temporada 2026.

Na estreia, o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Ferroviário. Mesmo com um jogador a mais ao longo do 2º tempo, o clube do Pici não conseguiu balançar as redes.

Nesta noite, Thiago Carpini terá o retorno do zagueiro Brítez. O técnico optou por escalar um trio de volantes com Sasha, Rodrigo e Pierre, tendo ainda Pochettino e Crispim à frente.

Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mailton, Brítez, Cardona e Mancuso; Lucas Sasha, Rodrigo e Pierre; Pochettino, Bareiro e Lucas Crispim.

Do outro lado, o Quixadá de Juranilson Vieira vai para o duelo nesta noite com o seguinte time: Josué; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel, Dim e Dudu; Anderson Paulista, Gustavo e Conrado; Éric Lima e Davi Silva.

O Fortaleza é o quarto colocado no Grupo A, com um ponto. O Quixadá, com quatro pontos, está em terceiro lugar na mesma chave.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X QUIXADÁ

3ª RODADA – CAMPEONATO CEARENSE

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Canal GOAT e TVC Esporte (YouTube);

🟨 Árbitro: Wanderson Marques (CE);

🚩 Assistentes: Nailton Oliveira (CE) e Italo Barbosa (CE).

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Mailton, Brítez, Cardona e Mancuso; Lucas Sasha, Rodrigo e Pierre; Pochettino, Bareiro e Lucas Crispim. Técnico: Thiago Carpini.

QUIXADÁ: Josué; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel, Dim e Dudu; Anderson Paulista, Gustavo e Conrado; Éric Lima e Davi Silva. Técnico: Juranilson Vieira.