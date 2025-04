CBF divulga áudios da arbitragem de Sport x Fortaleza

A CBF liberou os áudios do VAR do possível gol de Yago Pikachu que acabou não sendo validado no empate entre Fortaleza e Sport por 0 a 0, no último sábado (26). A gravação mostra a conversa entre a equipe de arbitragem

A CBF liberou os áudios do VAR do possível gol de Yago Pikachu que acabou não sendo validado no empate entre Fortaleza e Sport por 0 a 0, no último sábado (26), na Ilha do Retiro, válido pelo Brasileirão. No áudio do vídeo publicado a conversa entre toda a equipe de arbitragem.

No diálogo entre os dois, o árbitro responsável pelo VAR, ele afirmou que não conseguia ver nada claramente e que a imagem era inclusiva. Além disso, ainda disse que as duas câmeras dão impressões opostas se a bola entrou ou não.

- Ver totalmente eu não consigo ver, mas eu tenho um sentimento. Pela goal line, eu não consigo ver claramente. Falta ver por uma imagem. A imagem é inconclusiva. Eu não consigo ver. Não consigo ver claramente espaço entre bola e linha. Não consigo ver claramente. Ela dá impressão por uma câmera que entra, mas por outra não - diz Rodolpho Toski, responsável pelo VAR.

Ele também conversou com Matheus Candançan, árbitro de campo, que questionou se o VAR não tinha uma imagem mais conclusiva para mostrar. Após isso, Toski disse que não clareza se a bola realmente tinha entrado.

- Então nós seguimos que não tem imagem conclusiva? Vocês usaram todas as imagens? - questiona Matheus Candançan.

- Eu não tenho a clareza de que ela entra ou não. Aparenta. Vamos ver juntos. Que é uma decisão muito importante. A gente está trabalhando com pressão e eu não consigo ter 100% - hesitou Toski.

O árbitro questionou qual era a decisão da cabine. Na sequência, ele conversou com outros dois árbitros ques estavam presentes na cabine que deram opiniões opostas sobre a decisão final.

- Qual a decisão da cabine? - reitera Matheus.