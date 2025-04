Vojvoda fala de polêmica da arbitragem em jogo do Fortaleza

O Fortaleza empatou em 0 a 0 com o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, na noite do último sábado (26). O técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre o lance duvidoso que ocorreu na partida. Em finalização de Pikachu, a bola bateu no travessão, na linha e voltou para o campo. A arbitragem analisou e não marcou o gol.

— No campo, pensei que era gol. Pelo desvio da bola, me pareceu que era gol. Aqui há de se ter coragem também. Tomo decisões. Arbitragem e VAR têm que tomar decisões. A arbitragem, desde que começou o VAR, diz: 'Eu confio na imagem, não vou tomar decisões que ponham em risco minha decisão'. Faltam pessoas que tomem decisões, que tenham coragem. De parte da arbitragem e do VAR - relatou.

— Estou chateado. Sou responsável pelo meu trabalho. Quero destacar o esforço dos meus jogadores, que muitas vezes são criticados. Sofro um pênalti na Colômbia, o gol é validado pelo VAR. Agora, não validam este gol com o VAR. Parece que estou chorando e talvez seja verdade. Estou chorando por dentro também, mas estou forte. Tenho um time que vai responder - disse Vojvoda.

Gol anulado em Sport x Fortaleza (Foto: Reprodução)

Sport x Fortaleza: o lance comentado por Vojvoda

O momento polêmico ocorreu no 2º tempo. Yago Pikachu recebeu de Lucero e chutou forte. A bola bateu no travessão, na linha e voltou para o campo. O jogo seguiu e, quando o lance parou, o árbitro de vídeo entrou em ação para conferir.

Minutos depois, o árbitro Matheus Delgado Candançan foi chamado para o VAR. Por falta de imagens mais conclusivas, a decisão de campo foi mantida pelo juiz e o placar seguiu inalterado. O embate terminou em 0 a 0.