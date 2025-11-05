O ex-zagueiro Ricardo Rocha, campeão da Copa do Mundo de 1994 com a Seleção Brasileira, elogiou o trabalho de Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza. O tetracampeão disse ainda que acredita em uma recuperação do Tricolor na Série A.

— [Marcelo Paz] é o número 1. O que fez no Fortaleza, pouca gente fez no Brasil. Não é no Nordeste, digo no Brasil. E digo mais: é a grande sensação entre os diretores do futebol brasileiro - destacou o ex-jogador em vídeo gravado.

Em relação às chances de permanência, o ex-atleta disse que "tem esperanças ainda e vamos com tudo". O Fortaleza é o 18º colocado neste Brasileirão, com 28 pontos. O Santos, primeiro time fora do Z4, possui 33.

Ricardo Rocha durante a execução do hino nacional antes do início do jogo Seleções de Lendas 94 entre Brasil e Itália, em janeiro de 2020 (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Marcelo Paz está no Tricolor desde o final de 2017, à época como presidente do clube. O dirigente participou do acesso à Série A e das históricas classificações para a disputa da Copa Libertadores, além de um vice na Sul-Americana. Com a chegada da SAF em 2023, Paz tornou-se CEO.

Fora dos gramados, o Leão também se notabilizou pelo crescimento das receitas e por ganhos estruturais durante o período, como a transformação do antigo estádio Alcides Santos em um Centro de Excelência moderno e a inauguração de um novo hotel para os atletas.

Carreira de Ricardo Rocha

Durante a sua trajetória como atleta, Ricardo Rocha atuou em clubes como São Paulo, Flamengo e Real Madrid-ESP, além da Seleção Brasileira. O ex-zagueiro esteve nas Copas de 1990 e 1994.

Seu início em 1994 foi como titular, mas uma lesão na estreia, contra a Rússia, o tirou do restante da competição. Mesmo assim, Ricardo Rocha seguiu com o grupo que levantou a taça ao superar a Itália na final.

Próximo jogo do Fortaleza

Após o empate contra o Santos, o Fortaleza terá pela frente o Clássico-Rei. A equipe voltará a campo na quinta-feira (6), diante do Ceará, na Arena Castelão, pela Série A. O embate terá início às 20h (de Brasília).