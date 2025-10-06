Após vitória, Fortaleza define data de reapresentação do elenco

Em um duelo contra o rebaixamento, o Fortaleza derrotou o Juventude por 2 a 1 no último domingo (5), fora de casa, pela 27ª rodada do Brasileirão. Com a semana de Data Fifa, o clube já definiu a data de reapresentação do elenco.

Depois de uma folga, as atividades serão retomadas na quarta-feira (8). O clube voltará a campo na quarta seguinte (15), em casa, diante do Vasco. Assim, o técnico Martín Palermo terá alguns dias livres para treinar com o time.

Palermo teve participação direta no triunfo do Fortaleza sobre o Juventude. Apesar do 1º tempo de pouca intensidade, o Leão esboçou certa reação na etapa final e empatou o jogo com Mancuso. O estilo de jogo do treinador favorece a subida dos laterais, o que aconteceu no gol.

Partida entre Juventude e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Ademais, o treinador promoveu a entrada dos dois atletas que participaram da virada. Mancuso apareceu novamente na direita e acionou Yago Pikachu, que encontrou Bareiro na área. O centroavante marcou o seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza e decretou o triunfo em Caxias do Sul (RS).

Além de ajustes táticos, o período de pausa pode ser importante para recuperar jogadores lesionados. Diante do Juventude, a lista do departamento médico contou com João Ricardo, Weverson, Bruno Pacheco, Lucca Prior, Lucas Crispim e Moisés.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do resultado contra os gaúchos, o Fortaleza voltará a campo no dia 15 (quarta-feira). O adversário será o Vasco, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).