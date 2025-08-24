Agenda do Fortaleza hoje (24/08/2025); curtinhas do L!
Clube recebe o Mirassol na Arena Castelão
O Fortaleza enfrenta o Mirassol neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
Agenda: Fortaleza x Mirassol
O Fortaleza recebe o Mirassol neste domingo (24), na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília).
O Fortaleza vem de derrota por 2 a 0 para o Vélez Sarsfield-ARG, pela Copa Libertadores. Antes, em seu jogo mais recente de Brasileirão, o Tricolor perdeu para o Fluminense por 2 a 1. O Mirassol recebeu o Cruzeiro na rodada anterior e ficou no 1 a 1.
O Tricolor é o 19º colocado na tabela do torneio, com 15 pontos. O Mirassol, em momento oposto, está em sétimo lugar, com 29 pontos.
Futebol de base
O sub-17 venceu o Ferroviário por 2 a 1, pelo Estadual. A categoria volta a campo na quarta-feira (27), diante do Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 15h (de Brasília).
O sub-20 vem de triunfo por 2 a 0 sobre o América-RN, pela Copa do Nordeste. O adversário nas quartas será o Retrô, na quarta-feira (27), às 16h (de Brasília).
Futebol feminino
O Fortaleza visitou o Botafogo na sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 24/08 - 18h30 - Fortaleza x Mirassol - Campeonato Brasileiro
- 31/08 - 20h30 - Internacional x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 14/09 - a definir - Fortaleza x Vitória - Campeonato Brasileiro
- 21/09 - a definir - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 28/09 - a definir - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
