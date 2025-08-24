Agenda do Fortaleza hoje (24/08/2025); curtinhas do L!

O Fortaleza enfrenta o Mirassol neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Agenda: Fortaleza x Mirassol

O Fortaleza recebe o Mirassol neste domingo (24), na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

O Fortaleza vem de derrota por 2 a 0 para o Vélez Sarsfield-ARG, pela Copa Libertadores. Antes, em seu jogo mais recente de Brasileirão, o Tricolor perdeu para o Fluminense por 2 a 1. O Mirassol recebeu o Cruzeiro na rodada anterior e ficou no 1 a 1.

O Tricolor é o 19º colocado na tabela do torneio, com 15 pontos. O Mirassol, em momento oposto, está em sétimo lugar, com 29 pontos.

Partida entre Mirassol e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 venceu o Ferroviário por 2 a 1, pelo Estadual. A categoria volta a campo na quarta-feira (27), diante do Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 15h (de Brasília).

O sub-20 vem de triunfo por 2 a 0 sobre o América-RN, pela Copa do Nordeste. O adversário nas quartas será o Retrô, na quarta-feira (27), às 16h (de Brasília).

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza