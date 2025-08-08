Agenda do Fortaleza hoje (08/08/2025); curtinhas do L!
Equipe feminina estará em campo
O Fortaleza segue com a semana livre para treinos. A próxima partida da equipe será no sábado (9), diante do Botafogo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena Castelão a partir das 20h30 (de Brasília).
Agenda
O Fortaleza visitou o Corinthians no último domingo (3) e empatou em 1 a 1. O embate foi válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Breno Lopes abriu o placar para os visitantes e Carrillo, nos acréscimos da etapa final, igualou o marcador.
A reapresentação aconteceu na última desta terça-feira (5). O técnico Renato Paiva vem tendo a semana livre para treinos. O Leão volta a campo no sábado (9), em casa, contra o Botafogo. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza visitou o Flamengo pelo Brasileirão e empatou em 1 a 1. O próximo jogo será contra o Palmeiras, em casa, na quarta-feira (13).
O sub-20 visitou o Piauí pela fase de grupos da Copa do Nordeste e venceu por 3 a 1. O próximo compromisso acontecerá diante do Jaciobá-AL, na terça-feira (12), a partir das 15h (de Brasília).
Futebol feminino
Com acesso garantido à Primeira Divisão, visto que eliminou o Minas Brasília nas quartas, o Fortaleza continua a sua caminhada na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
O próximo desafio acontecerá nesta sexta-feira (8), em casa, contra o Botafogo. A bola rola no Estádio Presidente Vargas a partir das 21h (de Brasília). O jogo de volta será na próxima sexta-feira (15).
Próximos jogos do Fortaleza
- 09/08 - 20h30 - Fortaleza x Botafogo - Campeonato Brasileiro
- 12/08 - 19h - Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG - Copa Libertadores
- 16/08 - 16h - Fluminense x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 19/08 - 19h - Vélez Sarsfield-ARG x Fortaleza - Copa Libertadores
- 24/08 - a definir - Fortaleza x Mirassol - Campeonato Brasileiro
