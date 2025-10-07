Agenda do Fortaleza hoje (07/10/2025); curtinhas do L!

O Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1 no domingo (5), fora de casa, valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. A reapresentação do elenco será na quarta-feira (8).

Agenda

O Fortaleza derrotou o Juventude por 2 a 1 na noite do último domingo (5), no Estádio Alfredo Jaconi, valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. Mancuso e Bareiro marcaram para o Tricolor.

A reapresentação do elenco será na quarta-feira (8). Com a pausa para a Data Fifa, o próximo jogo do Leão será no dia 15 (quarta-feira seguinte), contra o Vasco, na Arena Castelão.

Partida entre Juventude e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza venceu o Estação por 3 a 0 na sexta-feira (3), valendo pelas quartas do Estadual. Assim, a equipe passou para a semifinal.

O sub-20 venceu o Quixadá por 4 a 0 na quarta-feira (1º), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como tinha vencido por 3 a 1 na ida, o Leão garantiu vaga na final do torneio, que será contra o Ferroviário.

Futebol feminino

O time profissional do Fortaleza venceu o Confiança por 5 a 1 nesta segunda-feira (6), pela terceira rodada da Copa Maria Bonita. A equipe aguarda a definição do adversário na semifinal.

Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza