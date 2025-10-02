Agenda do Fortaleza hoje (02/10/2025); curtinhas do L!
Time recebe o São Paulo nesta quinta-feira
O Fortaleza recebe o São Paulo nesta quinta-feira (2), na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate terá início às 19h30 (de Brasília).
Agenda: Fortaleza x São Paulo
O Fortaleza enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão. O embate de tricolores será realizado na Arena Castelão.
O Leão tenta engatar a segunda vitória consecutiva, enquanto que os paulistas estão em uma sequência de quatro derrotas.
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza derrotou o Tiradentes por 2 a 0 no sábado (27), valendo pelo Campeonato Estadual.
O sub-20 venceu o Quixadá por 4 a 0 na quarta-feira (1º), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como tinha vencido por 3 a 1 na ida, o Leão garantiu vaga na final do torneio.
Futebol feminino
O time profissional do Fortaleza estreou no Campeonato Cearense com uma goleada por 9 a 0 sobre o The Blessed. O Tricolor agora foca na disputa da Copa Maria Bonita, que será realizada em Pernambuco entre os dias 2 e 10 de outubro.
Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 02/10 - 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
- 05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 15/10 - 21h30 - Fortaleza x Vasco - Campeonato Brasileiro
- 18/10 - 21h - Cruzeiro x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 25/10 - 19h30 - Fortaleza x Flamengo - Campeonato Brasileiro
