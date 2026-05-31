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Mercedes revela causa do abandono de Russell no GP do Canadá de F1

Diretor técnico da escuderia afirmou que houve uma falha na bateria do monoposto

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/05/2026
11:07
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George Russell em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Geoff Robins / AFP)
imagem cameraGeorge Russell em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Geoff Robins / AFP)
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George Russell deixou a disputa do Grande Prêmio do Canadá no último domingo (24). O carro da Mercedes sofreu um apagão súbito, no momento em que o piloto disputava a posição da prova com o companheiro Kimi Antonelli. Segundo James Allison, diretor técnico da escuderia, a causa do problema foi uma falha na bateria do monoposto de Russell.

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— Em relação à falha na unidade de potência do George Russell, foi um apagão do motor causado por uma falha na bateria, que sofreu uma falha catastrófica no primeiro terço da corrida e levou a prova do George ao fim.

A Mercedes afirmou que a bateria passou por um processo de superaquecimento durante a prova. Quando Russell encostou o carro para se retirar da disputa, foi possível ver fumaça saindo do monoposto. De acordo com a equipe, os próximos dias serão de esforços para entender o motivo exato do problema e solucioná-lo.

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Frustrado com a situação no Canadá, o veterano da Mercedes jogou o apoio de cabeça na pista. A atitude rendeu uma multa de 5 mil euros ao britânico pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Porém, a medida foi suspensa por 12 meses e só será revista se Russell repetir o gesto no período.

Esta foi a segunda vez na temporada que o carro de Russell sofreu com apagão. Na classificação para o GP da China, o piloto teve falhas na troca de marchas. A Mercedes conseguiu resolver a tempo, e Russell foi à pista. No entanto, como tempo para apenas um tentativa de volta, viu Kimi Antonelli ficar com a pole position.

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George Russell e Kimi Antonelli após sprint do GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Bryn Lennon/Getty Images/AFP)
George Russell e Kimi Antonelli após sprint do GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Bryn Lennon/Getty Images/AFP)

Próxima etapa da F1

A Fórmula 1 volta à ação na próxima quinta-feira (7). O Grande Prêmio de Mônaco contará com três treinos livres. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília).

PROGRAMAÇÃO DO GP DE MÔNACO (Horários de Brasília):

  • Treino Livre 1 - Quinta-feira (5), às 4h30
  • Treino Livre 2 - Quinta-feira (5), às 8h
  • Treino Livre 3 - Sexta-feira (6), às 7h
  • Classificação - Sexta-feira (6), às 7h
  • Corrida principal - Domingo (7), às 10h

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