Mercedes revela causa do abandono de Russell no GP do Canadá de F1

George Russell deixou a disputa do Grande Prêmio do Canadá no último domingo (24). O carro da Mercedes sofreu um apagão súbito, no momento em que o piloto disputava a posição da prova com o companheiro Kimi Antonelli. Segundo James Allison, diretor técnico da escuderia, a causa do problema foi uma falha na bateria do monoposto de Russell.

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— Em relação à falha na unidade de potência do George Russell, foi um apagão do motor causado por uma falha na bateria, que sofreu uma falha catastrófica no primeiro terço da corrida e levou a prova do George ao fim.

A Mercedes afirmou que a bateria passou por um processo de superaquecimento durante a prova. Quando Russell encostou o carro para se retirar da disputa, foi possível ver fumaça saindo do monoposto. De acordo com a equipe, os próximos dias serão de esforços para entender o motivo exato do problema e solucioná-lo.

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Frustrado com a situação no Canadá, o veterano da Mercedes jogou o apoio de cabeça na pista. A atitude rendeu uma multa de 5 mil euros ao britânico pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Porém, a medida foi suspensa por 12 meses e só será revista se Russell repetir o gesto no período.

Esta foi a segunda vez na temporada que o carro de Russell sofreu com apagão. Na classificação para o GP da China, o piloto teve falhas na troca de marchas. A Mercedes conseguiu resolver a tempo, e Russell foi à pista. No entanto, como tempo para apenas um tentativa de volta, viu Kimi Antonelli ficar com a pole position.

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George Russell e Kimi Antonelli após sprint do GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Bryn Lennon/Getty Images/AFP)

Próxima etapa da F1

A Fórmula 1 volta à ação na próxima quinta-feira (7). O Grande Prêmio de Mônaco contará com três treinos livres. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília).

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