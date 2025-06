Felipe Drugovich está começando a olhar diferentemente para outras categorias além da Fórmula 1. Ainda que o objetivo seja estar no grid da principal categoria do automobilismo como titular, o piloto brasileiro falou com exclusividade para o "Grande Prêmio" sobre a necessidade de ter um plano B. Após testar diferentes carros, ele mostrou certo interesse pela Fórmula Indy.

continua após a publicidade

➡️ F1: Bortoleto vê Hülkenberg como referência: ‘Ainda não enxergo a corrida como ele’

Campeão da Fórmula 2 em 2022, Drugovich ainda sonha com uma vaga como titular na Fórmula 1. Como reserva da Aston Martin, a oportunidade de participar de uma corrida quase surgiu em duas oportunidades. A primeira foi na abertura da temporada de 2023, enquanto a última foi no GP do Canadá de 2025. Em ambas, a presença de Lance Stroll se tornou dúvida devido a um procedimento médico no punho.

Após a campanha vitoriosa na F2, o brasileiro ficou apenas como reserva na Aston Martin em 2023. Apesar disso, Drugovich realizou alguns trabalhos como titular em outras categorias, como a ELMS e as 24H de Le Mans, pela Cadillac, no ano seguinte. Em 2025, repetiu a dose na principal prova do WEC, além de ter disputado as 24H de Daytona.

continua após a publicidade

Drugovich na garagem da Cadillac para a Le Mans 24h (Foto: Reprodução/Instagram: @felipedrugovich)

Além dos trabalhos no endurance, Drugovich fez testes na Indy e na Fórmula E. Segundo o GP, o brasileiro vai substituir Nyck De Vries na Mahindra na categoria dos elétricos durante a etapa em Berlim. Ele destacou a necessidade de um plano B na carreira ao ser questionado sobre as aventuras em diferentes categorias.

— Bem, no ano passado já fiz a ELMS. E mesmo competindo em outra categoria, continuo aqui (na F1). Em 2025 estou fazendo o meu melhor para estar no grid do próximo ano, então sim e não (aberto a outras categorias). Mas preciso ter um plano B, obviamente, mas no momento o foco é a Fórmula 1 — contou Drugovich, que completou:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— No ano passado testei na Indy e foi uma experiência muito boa. Realmente gostei do carro. Então, como disse, tenho de ter um plano B, e tenho alguns passos em mente. Por onde passei gostaram de mim, e também gostei de todos, foram muito divertidos de guiar. Então, ainda não há uma direção exata, mas ficaria muito feliz se um dia pudesse correr na Indy.

A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.