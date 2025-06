O GP do Canadá de Fórmula 1 teve domínio da Mercedes e vitória de George Russell, mas não deixou de registrar polêmicas, sobretudo com a Red Bull. O time austríaco entrou com um protesto alegando que o #63 teve conduta antidesportiva ao se manter muito distante do safety-car durante a bandeira amarela, já nos giros finais da prova.

Com a batida de Lando Norris em Oscar Piastri, o carro de segurança foi acionado e, em dado momento, quando os pilotos estavam passando pela reta que antecede a última curva, Russell, que liderava o pelotão, freou de forma brusca e surpreendeu Max Verstappen. O tetracampeão quase efetuou uma ultrapassagem, algo proibido em condições de safety-car.

Ao perceber o lance, o tetracampeão mundial rapidamente entrou no rádio para reclamar da manobra de Russell com o engenheiro de corrida Gianpiero Lambiase. “O que ele está fazendo?”, questionou o #1.

Os comissários, no entanto, sequer notaram o incidente e não iniciaram nenhuma investigação para uma possível punição ao britânico.

Confira o rádio de Verstappen e Lambiase durante o safety-car no Canadá

Verstappen, após a curva 10, na volta 68: O safety-car está muito devagar, o que ele está fazendo? George freou bruscamente de repente

Lambiase: Entendido, obrigado. Vamos verificar se há alguma irregularidade. Podemos ver isso em nosso fluxo de dados também, Max. Obrigado pela informação.

Já na volta 69, Russell diminui a distância do safety-car, acelera e Verstappen diz: Isso também dá mais de 10 carros de distância…

Lambiase: Ok, vamos verificar isso também, obrigado. É, aquele incidente com Russell agora está sendo mostrado, Max. Bem descarado. Só não caia no joguinho dele, ok? Obrigado.

Lambiase: Safety-car na reta dos boxes, Max.

Na volta 70, Russell recua e acelera novamente. Verstappen: De novo, mais de 10 carros de distância. O que ele está fazendo? Muito mais de 10, olha isso!

Lambiase: Sim, obrigado, Max. Vamos dar uma olhada. Valeu, cara.

Mesmo assim, a Red Bull decidiu entrar com um protesto contra o piloto da Mercedes. Ao todo, foram duas reclamações: uma por condução irregular atrás do safety-car e outra por Russell ter aberto uma distância muito maior para o carro de segurança.

No entanto, os taurinos voltaram atrás no segundo caso alguns momentos depois, pois reconheceram que o número 63 estava cumprindo outra regra referente ao limite de velocidade sob bandeira amarela. Posteriormente, a FIA rejeitou o protesto vigente. A atitude da equipe taurina provocou críticas de Toto Wolff, chefe da Mercedes, que chamou a atitude de “ridícula”.

A Fórmula 1 retorna entre os dias 27 e 29 de junho para o GP da Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.