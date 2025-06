Lewis Hamilton teve mais um fim de semana difícil com a Ferrari no GP do Canadá, etapa mais recente realizada pela Fórmula 1, e dessa vez se envolveu até no atropelamento acidental de uma marmota — que acabou prejudicando também a corrida. Após o sexto lugar em Montreal, o britânico chegou a pedir atualizações no carro italiano, que não recebe um grande pacote desde a Arábia Saudita. E o chefe Frédéric Vasseur até admitiu que as novas peças virão, mas não sem deixar um recado.

continua após a publicidade

➡️ ‘Descarado’: Verstappen e engenheiro criticam Russell em safety-car no GP do Canadá

O francês explicou que o planejamento prevê novas atualizações no GP da Inglaterra, que acontece entre 4 e 6 de julho, mas destacou que o foco dos pilotos precisa ser em extrair o máximo do carro, e não pensar em novas peças para o conjunto. Para o chefe da Ferrari, a equipe precisa melhorar na execução de corrida.

— Teremos uma atualização em breve, antes do GP da Inglaterra, e talvez outra um pouco depois — explicou Vasseur. — Mas, honestamente, é muito mais sobre a execução e o que você está extraindo do carro do que o potencial dele em si — analisou.

continua após a publicidade

Chefe da Ferrari: 'Sem bom acerto, perde-se décimos'

Vasseur ainda argumentou que, no último ano do atual regulamento técnico, as atualizações contribuem com um ganho cada vez menor de tempo. Além disso, ainda haveria a possibilidade de levar uma ou duas corridas até entender totalmente as novas peças. Por isso, o pedido foi de foco total em extrair desempenho do carro, ao invés de pensar em novas atualizações.

— Estamos no fim desse conjunto de regras e sabemos que, se trouxermos algo, estamos falando de centésimos de segundo, e não décimos — admitiu. — Se você não tem um bom acerto no carro, pode perder alguns décimos — alertou.

continua após a publicidade

— E não fomos os únicos que, em alguns momentos do passado, precisamos de uma ou duas corridas para adaptar o carro a novas atualizações — explicou. — Honestamente, quero o foco da equipe na execução, e não puramente no potencial do carro — finalizou o chefe da Ferrari.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.