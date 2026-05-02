Morre Alex Zanardi, lenda da Fórmula Indy e do ciclismo paralímpico

O esporte mundial perdeu um de seus maiores símbolos de resiliência. O ex-piloto e paratleta italiano Alessandro Zanardi faleceu aos 59 anos, na noite da última sexta-feira (1). A confirmação foi feita pela família por meio de um comunicado oficial. A causa da morte não foi divulgada.

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Celebrado por sua trajetória vitoriosa tanto nas pistas de automobilismo quanto no ciclismo adaptado, Zanardi parte deixando um legado incontestável de força. "Alex faleceu em paz, cercado pelo amor de sua família e amigos", informou a nota divulgada por seus entes queridos. A família, que agradeceu as demonstrações de apoio, pediu que a privacidade seja respeitada durante o luto e adiantou que os detalhes do funeral serão anunciados em momento oportuno.

Nascido em Bolonha, em 1966, Zanardi deixa a esposa, Daniela, e o filho, Niccolò.

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O brilho nos motores e a primeira batalha pela vida

Antes de se tornar um herói paralímpico, o italiano construiu uma sólida carreira no automobilismo. Após ser vice-campeão da F3000 em 1991, perdendo o título para o brasileiro Christian Fittipaldi, ele chegou à Fórmula 1. Na principal categoria do automobilismo mundial, teve passagens pelas equipes Jordan, Minardi, Lotus e Williams.

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Foi, no entanto, na Fórmula Indy (antiga CART) que Zanardi alcançou o estrelato. Pilotando pela equipe Ganassi, sagrou-se bicampeão em 1997 e 1998, tornando-se um dos grandes nomes da modalidade.

O divisor de águas em sua vida ocorreu em 2001, durante seu retorno à Indy pela equipe Mo Nunn. Na etapa de Lausitzring, na Alemanha, o então líder da prova rodou na saída dos boxes e foi atingido em cheio, em altíssima velocidade, pelo carro do canadense Alex Tagliani. Zanardi perdeu ambas as pernas no impacto, precisou ser reanimado sete vezes a caminho do hospital e sobreviveu a um quadro clínico gravíssimo.

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Alex Zanardi participa da 23ª Maratona de Roma, em 2017. O ícone do esporte faleceu aos 59 anos. (Foto: Andreas solaro/afp)

A consagração paralímpica e a força inabalável

O que parecia o fim de sua trajetória esportiva transformou-se em um dos maiores renascimentos da história do esporte. Dedicando-se ao paraciclismo de alto rendimento, o italiano voltou a dominar os pódios.

Sua estreia triunfal no novo esporte ocorreu nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, onde faturou duas medalhas de ouro e uma de prata. Quatro anos depois, na Rio 2016, repetiu exatamente o mesmo feito, consolidando-se como hexamedalhista paralímpico.

Apesar das glórias, o destino lhe impôs um novo e dramático desafio em 2020. Durante uma competição de handbike em Pienza, na Itália, ele perdeu o controle da bicicleta em uma descida e colidiu contra um caminhão. Resgatado de helicóptero, enfrentou múltiplos traumas cranianos, passou por diversas neurocirurgias e reconstruções faciais, permanecendo internado por mais de um ano antes de receber alta.

Até seus últimos dias, Alessandro Zanardi permaneceu como a personificação máxima de que os limites humanos podem sempre ser reescritos.

Homenagem da FIA

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) publicou uma nota homenageando a trajetória de Zanardi.

"A FIA lamenta profundamente tomar conhecimento da morte de Alex Zanardi, o ex-piloto de Fórmula 1, bicampeão da CART, cuja jornada desde um acidente que mudou sua vida até se tornar medalhista de ouro nas Paralimpíadas o transformou em um dos competidores mais admirados do esporte e em um símbolo duradouro de coragem e determinação"

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