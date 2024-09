Kevin Magnussen em Monza, no GP da Itália (Foto: Andrej ISAKOVIC/AFP)







Publicada em 01/09/2024 - 16:59 • Monza (ITA)

Na corrida deste domingo (1), no GP da Itália, Kevin Magnussen se envolveu mais um incidente. O piloto da Haas, ao tentar ultrapassagem, colidiu com Pierre Gasly, da Alpine, e recebeu 10 segundos de punição, além de dois pontos na superlicença. Assim, está banido do GP do Azerbaijão, que acontecerá no dia 15 de setembro, e a Haas terá que contar com outro piloto para a ocasião.

A colisão ocorreu na parte interna da curva 4, durante a primeira parte da corrida, na volta 19, pela disputa da 14ª colocação contra Pierre Gasly. A FIA puniu Magnussen logo após o incidente, e os comissários interpretaram que o piloto não conduziu a situação de "maneira segura e controlada durante a manobra". Com isso, o dinamarquês recebeu mais dois pontos em sua licença.

Com esses pontos, Magnussen estourou o limite permitido no período de 12 meses, ao completar o total de 12 em sua superlicença. O piloto da Haas receberá suspensão de uma corrida, e perderá o circuito Urbano de Baku. Após a punição, o pontos serão zerados de sua licença e o piloto retorna para o GP de Singapura.

A suspensão de um piloto de alguma corrida não acontece a mais de 10 anos, quando Romain Grosjean recebeu a punição em 2012.

Antes de Monza, o dinamarquês já somava dez pontos na temporada. As primeiras penalidades foram no GP da Arábia Saudita, com três pontos, em incidente envolvendo Alex Albon. Depois disso, Magnussen acumulou mais dois na China e cinco pontos em Miami, em colisões com Tsunoda e Sargeant, além de penalidades por conseguir vantagem ao sair do traçado.

Embora penalizado, Kevin Magnussen garantiu um ponto para a Haas, ao finalizar em 10º colocado na prova, que marcou a segunda vitória de Charles Leclerc na temporada de 2024. A previsão é que a Haas escolha Oliver Bearman para substituir o dinamarquês, já que o jovem australiano ficará com o lugar de Magnussen em 2025.