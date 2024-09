Gabriel Bortoleto dá show e vence corrida da F2 na Itália após largar em último

Bortoleto comemorando vitória em Monza, na Itália (Foto: McLaren)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 01/09/2024 - 10:35 • Monza (ITA)

O que parecia impossível aconteceu: Gabriel Bortoleto venceu a corrida 2 da rodada da Itália da Fórmula 2, realizada neste domingo (1°), depois de largar da última colocação. Em atuação impecável com belíssimas ultrapassagens, o brasileiro ainda contou com um safety-car providencial que o fez retornar à pista à frente de todos após a parada. Zane Maloney e Richard Verschoor completaram o pódio.

Assim como a sprint, a prova foi movimentada do início ao fim, com várias trocas de posições, incidentes e muitas escapadas. Bortoleto, em contrapartida, passou ileso por todos os imbróglios que surgiram ao longo das 30 voltas. O brasileiro também escolheu a mesma estratégia de pneus dos principais rivais, que largavam muito mais à frente, e isso também foi determinante para a vitória.

Para completar, Isack Hadjar largou mal e ainda se complicou na parada, terminando fora da zona de pontos. Outro que ficou pelo meio do caminho na largada foi Paul Aron, fechando a segunda rodada no ano sem pontos.

Andrea Kimi Antonelli, que brigou bastante contra o companheiro de Prema, ficou em quarto, com Joshua Dürksen, Victor Martins, Oliver Bearman, Rafael Villagómez, Jak Crawford e Enzo Fittipaldi completaram o top-10. Hadjar ficou em 11º.

Gabriel Bortoleto em Monza, na Itália (Foto: McLaren)

A Fórmula 2 volta de 13 a 15 de setembro em Baku, para a disputa da rodada do Azerbaijão, a 12ª da temporada 2024.

Depois de uma belíssima corrida de recuperação que valeu ao menos 0,5 ponto após empate com Dennis Hauger na oitava colocação da sprint, Bortoleto partiu para a corrida 2 tendo novamente adiante o desafio de escalar, no mínimo, 12 posições para chegar à zona de pontos. O principal problema era justamente ter os três principais postulantes ao título nas três primeiras colocações, com Maloney na ponta, seguido de Hadjar e Aron.

Sem tempo a perder, portanto, Bortoleto escolheu os supermacios da mesma forma como os ponteiros para o stint inicial com 28,8°C de temperatura ambiente, com 52% de umidade relativa e 34,4°C de asfalto.

E aquela dosesinha de sorte começou a surgir ao apagar das luzes. Maloney partiu muito bem, enquanto Hadjar foi surpreendido por Aron, que chegou a colocar meio carro à frente do barbadiano na curva 1. Só que o estoniano não contava com um Josep María Martí totalmente sem freio e enchendo-o na traseira. Na confusão, ainda sobrou para Hauger, que ficou com a asa avariada e teve de ir aos boxes.

Quem se deu bem foi a Prema, já que Bearman e Antonelli logo pularam para segundo e terceiro, respectivamente, enquanto Hadjar ainda tomava de Dürksen e caía para quinto. O safety-car, então, entrou em ação por conta do carro de Aron preso na brita.

Bortoleto também passou ileso pelo caos e logo saltou para 15º. Na relargada, ao final do giro 3, Hadjar deu o bote para cima do piloto da AIX e subiu para terceiro, porém o paraguaio recuperou o posto duas voltas depois em bela manobra.

Na volta 6, Dürksen colocou lado a lado com Antonelli, ele por dentro, o italiano por fora, dividiu a chicane da 1 e prevaleceu sobre o piloto da Mercedes. No giro seguinte, começaram as paradas para a turma dos supermacios, com Bearman e Martins, depois Maloney e Antonelli.

Na volta 9, o pelotão da frente foi para os boxes efetuar a troca obrigatória de pneus, só que Bortoleto seguiu. E foi quando a história da corrida começou a mudar de vez: Ritomo Miyata foi mais um a perder a freada da 1 e acertou Hauger, que rodou e forçou nova entrada do safety-car.

Por regra, as velocidades são limitadas, ou seja, a turma que havia parado instantes antes teve de reduzir. Isso criou lacuna providencial para Gabriel entrar nos boxes e voltar como o primeiro da fila dos que já haviam trocados pneus.

Na relargada, Goethe era quem aparecia na liderança, com Maini, Correa e Niels Koolen na sequência. Bortoleto era o quinto, enquanto Hadjar, certamente com problemas, vinha no fundo do pelotão. Mas o brasileiro não quis saber de esperar paradas e começou a abrir caminho, primeiro deixando o estreante da AIX para trás, depois dando o bote para cima de Correa e já aparecendo em terceiro.

Só que o principal perigo passou a ser Maloney, extremamente rápido e também superando os adversários um a um em busca do brasileiro da Invicta. Na volta 15 de 30, apenas Maini e Goethe, sem paradas, estavam entre os dois.

Enquanto isso, Hadjar apanhava em busca de recuperação na segunda metade da prova, subindo para 17º. Já Maloney e Bortoleto se revezavam nas voltas mais rápidas, e a diferença entre ambos vinha na casa dos 4s.

Quando Maini e Goethe enfim pararam, a distância entre Bortoleto e Maloney já era de mais de 7s. Estava, portanto, sacramentada a segunda vitória do piloto da McLaren na temporada 2024, agora encostando de vez em Hadjar, que bateu na trave dos pontos ao cruzar a linha de chegada em 11º.