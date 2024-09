Hamilton em Monza, na Itália (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 01/09/2024 - 15:16 • Monza (ITA)

Lewis Hamilton ganhou uma posição em relação ao grid de largada do GP da Itália, disputado pela Fórmula 1 neste domingo (1º), e fechou a corrida na quinta colocação. Após a prova, o inglês admitiu que o dia foi “chato”, já que o único posto ganho foi pelo erro de George Russell na curva 1, e externou frustração com a falta de ritmo da Mercedes ao longo das 53 voltas em Monza.

— Foi um dia chato, eu esperava ter mais ritmo para poder progredir. Acho que fui rápido por um tempo contra o Carlos [Sainz], mas tinha mais desgaste do que ele, talvez por estar logo atrás, não sei. Hoje, por alguma razão, simplesmente não tínhamos o ritmo — explicou.

Depois de sair irritado da classificação do último sábado, quando conseguiu apenas o sexto lugar no grid de largada, Hamilton disse que ainda precisa trabalhar no assunto e destacou que largar mais à frente poderia ter proporcionado um pódio à Mercedes.

— Em termos de entendimento sobre ontem, ainda preciso tirar um tempo para trabalhar nisso. Eu poderia ter a pole até a última curva. Mas, mesmo assim, não tínhamos o ritmo de corrida hoje, mesmo que eu tivesse conseguido — afirmou.

Lewis Hamilton durante o GP da Itália, em Monza (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

— Mas teria sido bom largar algumas posições à frente no grid. Talvez, teríamos conseguido terminar em terceiro ou quarto lugar hoje. No fim, não tínhamos o ritmo necessário — finalizou Hamilton.

Max Verstappen foi a 303 pontos no GP da Itália e segue na liderança da Fórmula 1, enquanto Lando Norris é o segundo, com 240. Charles Leclerc tem 217, Oscar Piastri soma 197 e Carlos Sainz completa o top-5 do Mundial de Pilotos com 184 tentos. Hamilton é o sexto, com 164.

A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de setembro em Baku, para a disputa do GP do Azerbaijão, 17º da temporada 2024.