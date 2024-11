Norris rebate Verstappen sobre título com McLaren: ‘Nunca reverteram tal desvantagem’

Lando Norris fez inúmeros elogios à campanha de Max Verstappen na busca pelo tetra na Fórmula 1, mas respondeu o neerlandês depois de ele dizer que seria capaz de ser campeão com o carro da McLaren. De acordo com o piloto britânico, ninguém nunca descontou uma desvantagem tão grande quanto a que ele teve no início do ano e nem o #1 seria capaz de reverter o cenário.

continua após a publicidade

➡️ Red Bull afirma que precisa melhorar para manter Verstappen na F1: ‘Não será fácil’

A temporada 2024 teve uma mudança na ordem de forças do grid. A Red Bull começou o ano com uma ampla vantagem em relação aos rivais e Max Verstappen se valeu disso para vencer quatro das primeiras seis corridas do ano. A partir de Miami, no entanto, a McLaren despontou como força a ser batida — ainda que Norris não tenha conseguido o mesmo aproveitamento de Verstappen.

Max Verstappen, da Red Bull, e Lando Norris, da McLaren, no GP de Las Vegas (Foto: Chris Graythen / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após vencer a etapa na Flórida, Norris tinha uma desvantagem de 53 pontos para Verstappen. Porém, nas provas seguintes, o titular da Red Bull conseguiu algumas vitórias e abriu 69 tentos de vantagem antes de o RB20 começar a de fato perder rendimento depois do GP da Espanha. Ainda que a diferença tenha sido considerável, Max afirmou que poderia ter sido campeão da temporada 2024 da F1 caso estivesse guiando pela McLaren. Para Norris, no entanto, a situação não era tão simples assim.

continua após a publicidade

- Ninguém na história da Fórmula 1 conseguiu reverter a desvantagem que eu tive. Além disso, o desempenho dos carros oscilou entre o início da temporada e agora. A vantagem que eles (Red Bull) tinham no início da temporada sobre todos era muito maior do que a que tivemos - disse Norris.

Lando Norris no GP de Las Vegas 2024 (Foto: Rudy Carezzevoli / AFP)

- Acho que se fosse outro piloto, e não Max e a Red Bull, as chances teriam sido muito maiores - finalizou Lando.

Agora, a Fórmula 1 retorna neste fim de semana, entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, para o GP do Catar, o penúltimo da temporada.