Após treinos conturbados, Bortoleto elenca desafios no GP de Las Vegas

Os dois primeiros treinos livres para o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 (F1) foram marcados por momentos conturbados para Gabriel Bortoleto. O TL1, liderado por Charles Leclerc, correu sem grandes intercorrências, e o brasileiro foi 19º colocado. Já o TL2, que teve a liderança de Lando Norris, foi interrompido após duas bandeiras vermelhas, devido a uma tampa de bueiro se soltar na pista.

Com a interrupção, Bortoleto teve pouco tempo de disputa e terminou a sessão como o último colocado. Os obstáculos levaram o brasileiro, junto à Sauber, a alterar o plano previsto para o treino.

— Acho que muita coisa que a gente programou não deu para fazer com essa última sessão cheia de bandeira vermelha. A gente colocou o pneu macio, mas eu não completei uma volta. Na volta em que eu estava lançando, deu bandeira vermelha, e depois tivemos que seguir outro programa, sem o macio — disse Bortoleto, em entrevista à Band.

A corrida de Las Vegas é na rua e recém-estreada, o que leva mais desafios aos pilotos. Além disso, Bortoleto também destacou o frio como um fator que pode atrapalhar seu desempenho na disputa.

— Circuito de rua novo sempre tem muita coisa para aprender. Você nunca está 100% no limite antes da classificação porque não quer arriscar. E como está muito frio, é difícil colocar os pneus na temperatura certa — analisou o piloto.

As expectativas de Gabriel Bortoleto para o GP de Las Vegas da F1

Novato na Fórmula 1, Bortoleto soma 19 pontos em corridas e é o 19º colocado do Mundial de Pilotos. A liderança é de Lando Norris, seguido por Oscar Piastri, companheiros de McLaren. Para o GP de Las Vegas, a 22ª etapa da temporada da F1, o piloto da Sauber busca colocar em prática os aprendizados que teve em Interlagos, quando bateu na corrida sprint, não participou da classificatória, e se chocou novamente na corrida principal.

