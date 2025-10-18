menu hamburguer
Fórmula 1

AO VIVO: acompanhe a corrida sprint do GP dos EUA de F1

Etapa é a 19º da categoria

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
13:51
AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 17: Gabriel Bortoleto of Brazil driving the (5) Kick Sauber C45 Ferrari on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of United States at Circuit of The Americas on October 17, 2025 in Austin, Texas. Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP (Photo by Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto no GP dos EUA de F1 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Fórmula 1 (F1) realiza, neste sábado (18), a corrida sprint do Grande Prêmio dos EUA, 19ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no Circuito das Américas, no Texas. A etapa começa às 14h (de Brasília). A sprint tem transmissão do BandSports e F1TV. Verstappen larga na pole e Gabriel Bortoleto em 20º.

🟢 ATUALIZAÇÃO: largada em instantes

Relacionadas

Atualização: corrida sprint do GP dos EUA

13h50 | aguardando a largada

Conheça o Circuito das Américas

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1
Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

GP dos EUA de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

