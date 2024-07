Zubeldía é criticado por postura com repórter após derrota do São Paulo: ‘Lamentável’

Zubeldía se revoltou com a arbitragem em Atlético-MG x São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 06:30 • São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía chamou atenção pela postura na coletiva de imprensa após a derrota do São Paulo para o Atlético-MG, na última quinta-feira (11). Revoltado com a arbitragem do jogo, o treinador agiu com grosseria com um repórter da Globo que havia questionado o argentino sobre os lances polêmicos. O comportamento do comandante tricolor foi bastante criticado por jornalistas nas redes sociais.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Você viu a mão no segundo gol? Você viu a mão? O que você estava fazendo no Twitter? Estava escrevendo e não viu as imagens? Com todo respeito, abra o Twitter. Não tem problema, fico aqui a noite inteira. Claramente pega na mão, no corpo e depois entra. A minha pergunta é: como não vou ficar nervoso? Mas se você, que trabalha na televisão, não viu, o que fazia nos últimos 40 minutos? - disparou Zubeldía.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

O lance citado por Zubeldía envolve o segundo gol do Atlético-MG, marcado por Paulinho. Na jogada, o treinador reclama que a bola teria tocado no braço do atacante antes de resvalar na barriga e ir para o gol. O árbitro e o VAR não entenderam a jogada como irregular e validaram o gol, que determinou a derrota do São Paulo. Com o resultado, o Tricolor parou nos 27 pontos, na 5ª posição do Brasileirão.

Veja os comentários dos jornalistas: