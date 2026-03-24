Zico solta o verbo sobre título do Campeonato Brasileiro de 1987

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, voltou a se posicionar sobre a polêmica do título do Campeonato Brasileiro de 1987. Em entrevista ao Fut&Papo, do Lance!, o ex-camisa 10 questionou o reconhecimento do Sport como campeão e ironizou a ausência de confrontos com os principais clubes do país.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Durante a conversa, Zico utilizou um exemplo para sustentar seu ponto de vista. Ao citar os grandes times do futebol brasileiro, como Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Internacional, Atlético-MG e Cruzeiro, o ídolo rubro-negro afirmou que o Sport não enfrentou essas equipes na reta final da competição.

- Se você me disser quanto foi o resultado do Sport contra algum desses times, aí eu digo que o Sport é campeão brasileiro - afirmou, em tom de ironia.

continua após a publicidade

Zico, ídolo do Flamengo, durante entrevista ao Fut&Papo (Foto: Reprodução)

Entenda a polêmica do título de 1987

A controvérsia do Campeonato Brasileiro de 1987 é uma das mais longas do futebol nacional. Naquele ano, a competição foi dividida em módulos, sendo o principal deles o Clube dos 13, que reuniu os maiores times do país, incluindo o Flamengo, campeão da Copa União.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Por outro lado, o Sport, vencedor do módulo amarelo, acabou sendo reconhecido como campeão brasileiro após decisões judiciais que validaram o cruzamento final previsto no regulamento original — confrontos que o Flamengo não disputou.

continua após a publicidade

Desde então, o clube pernambucano é considerado o único campeão por decisão transitada em julgado, enquanto o Flamengo tenta o reconhecimento compartilhado. Em 2011, a Confederação Brasileira de Futebol chegou a declarar os dois clubes campeões, mas a medida foi posteriormente derrubada na Justiça.

➡️Zico comenta troca de técnicos e analisa momento do Flamengo

O caso ganhou novo capítulo recentemente, após a Procuradoria-Geral da República enviar ao Supremo Tribunal Federal um parecer favorável ao reconhecimento do Flamengo como também campeão daquele ano.

🤑 Aposte nos jogos do Mengão! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável