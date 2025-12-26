Galvão Bueno apresenta melhora após internação por pneumonia

O narrador esportivo Galvão Bueno, 75 anos, apresentou evolução em seu quadro de saúde enquanto permanece internado no Hospital Santa Casa de Londrina, no norte do Paraná. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (26) por sua filha Leticia Bueno, que também atua como CEO do Grupo Galvão Bueno, em contato com o portal "G1".

Galvão está hospitalizado desde quarta-feira (24), quando se sentiu mal e precisou buscar atendimento médico. Na quinta-feira (25), Leticia confirmou que o pai foi diagnosticado com início de pneumonia, mesma condição que o acometeu em novembro deste ano.

Segundo comunicado enviado ao "G1, o narrador "está respondendo bem ao tratamento" iniciado após sua internação. A previsão é que ele receba alta hospitalar no sábado (27), quando poderá continuar o tratamento em domicílio.

A pneumonia atual representa uma recorrência da doença que afetou Galvão há aproximadamente um mês. Na ocasião, médicos já haviam alertado a família sobre a possibilidade de retorno dos sintomas neste período.

Na quinta-feira (25), a família informou que o estado de saúde do narrador não era grave e que ele permanecia internado para novos exames e melhores cuidados.

Em seu comunicado mais recente, Leticia Bueno declarou: "Galvão Bueno vem apresentando melhora desde quarta-feira e está respondendo bem ao tratamento. A previsão é de alta hospitalar neste sábado para continuar o tratamento em casa, conforme orientação médica. A família e a equipe agradecem as inúmeras mensagens de carinho e apoio recebidas."

Após receber alta, Galvão deverá seguir as recomendações médicas para completar sua recuperação em casa. Não foram divulgados detalhes sobre o tempo estimado para recuperação completa ou possíveis restrições em sua agenda profissional.