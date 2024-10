Chapolin Rubro-Negro acompanhando o Flamengo no Maracanã ao lado do sósia do Jorge Jesus (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 20:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos torcedores mais icônicos do Flamengo, Fernando Souza da Fonseca, mais conhecido com Chapolin Rubro-Negro, está internado no Hospital de Icaraí, em Niterói (RJ). A família de Chapolin, por meio das redes sociais do influencer, confirmou a informação: Amigos do Chapolin, ele encontra-se hospitalizado em CTI. Manteremos vocês informados”.

Segundo o perfil Coringa Rubro-Negro, Fernando Souza (Chapolin) sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral), condição neurológica que ocorre quando os vasos sanguíneos que irrigam o cérebro se rompem, interrompendo o suprimento de sangue e oxigênio para o cérebro.

A família, por sua vez, não confirmou o motivo da internação, mas informou que o influencer fará uma Ressonância Magnética na terça-feira (8), para fechar o diagnóstico.

- Chapolin está estável. Amanhã fará uma Ressonância Magnética para fechar o diagnóstico. Ele tem uma Coreia (espasmos musculares involuntários) lado direito do corpo. Ontem fez uma tomografia e apareceu uma imagem brilhante que pode ser um estado hiperosmolar (insulina descompensada) ou sangue. Os médicos não acreditam que seja sangue, mas não descartam. Vamos aguardar e continuar orando por ele - explicou.

Chapolin acompanhado de Karoline Lima, mulher do jogador do Flamengo, Léo Pereira (Foto: Reprodução/Instagram)

O torcedor ficou conhecido na torcida do Flamengo por levar a placa: “Hoje tem gol do Gabigol” em 2019 para o Maracanã. Na época, Gabriel Barbosa sempre procurava o cartaz após balançar as redes no estádio e o autor da profecia acabou ficando famoso. Ao lado dos sósias, Chapolin virou figurinha carimbada na turma da mureta do Maraca.