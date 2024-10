Zico sai em defesa de Gabigol no Flamengo: ‘Problema era com Tite’

Gabigol comemora gol irregular em Flamengo x Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 18:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Maior ídolo do Flamengo, Zico saiu em defesa de Gabigol e minimizou as polêmicas envolvendo o atacante na temporada. Em entrevista ao "Metrópoles", o Galinho também comentou sobre a relação do atleta com o ex-técnico Tite.

➡️ Gabigol chega a 300: os jogadores com mais partidas pelo Flamengo

- Acho que o problema do Gabigol era só com o Tite. Entre eles, então. Acho que foi muito chato ele subir no trio elétrico para desrespeitar o técnico que estava no comando da Seleção Brasileira. Usar a camisa do Corinthians não significa nada. Se ele estivesse fazendo gols pelo Flamengo, usar a camisa do outro time não seria problema. Eu mesmo já usei uniformes rivais.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Zico revelou uma conversa que teve em particular com Gabigol, onde aconselhou o camisa 99 sobre como deve atuar pelo Flamengo. O veterano afirmou que quer ver o centroavante mais próximo do gol adversário nas próximas semanas.

- A oportunidade está acontecendo e é perceptível que a presença de Gabigol dentro do campo incomoda os adversários. Eu o pedi para não se preocupar em armar jogadas e sair da área. Ele é bom perto do gol. Só depende dele.

Dirigente do Flamengo, Marcos Braz admitiu a possibilidade de ter uma reviravolta no caso da renovação de contrato de Gabigol. O atleta vem tendo mais oportunidades sob comando de Filipe Luís por conta da lesão de Pedro.