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Carlos Vinícius perde três pênaltis seguidos em Palestino x Grêmio e choca torcedores

Fato aconteceu durante primeiro tempo da partida

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/04/2026
22:01
Atualizado há 1 minutos
Carlos Viníicus perdeu três pênaltis em Palestino x Grêmio (Foto: Rodrigo Arangua / AFP)
imagem cameraCarlos Viníicus perdeu três pênaltis em Palestino x Grêmio (Foto: Rodrigo Arangua / AFP)
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O atacante Carlos Vinícus teve a chance de abrir o placar em Palestino x Grêmio, nesta quarta-feira (29), no Chile, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Aos 13 minutos, o camisa 95 do time gaúcho perdeu três pênaltis seguidos.

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As duas primeiras penalidades o goleiro Sebastían Pérez impediu que acontecesse o gol do Tricolor. Contudo, o arqueiro avançou na linha do gol. A ação foi identificada pelo VAR e o árbitro Guillermo Guerrero, do Equador, mandou retornar as cobranças.

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Na terceira, o atacante Carlos Vinícius escorregou no momento da batida, e assim, pecou na precisão. O arremate saiu fraco e no meio do gol. Sendo assim, Sebastían conseguiu esticar as pernas e realizar uma nova defesa. Desta vez, o arqueiro não cometeu nenhuma irregularidade.

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Nas redes sociais, a situação repercutiu. Torcedores do Grêmio não perdoaram a ação do atacante e se mostraram surpresos com o cenário.

Veja abaixo:

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