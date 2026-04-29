Carlos Vinícius perde três pênaltis seguidos em Palestino x Grêmio e choca torcedores
Fato aconteceu durante primeiro tempo da partida
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O atacante Carlos Vinícus teve a chance de abrir o placar em Palestino x Grêmio, nesta quarta-feira (29), no Chile, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Aos 13 minutos, o camisa 95 do time gaúcho perdeu três pênaltis seguidos.
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As duas primeiras penalidades o goleiro Sebastían Pérez impediu que acontecesse o gol do Tricolor. Contudo, o arqueiro avançou na linha do gol. A ação foi identificada pelo VAR e o árbitro Guillermo Guerrero, do Equador, mandou retornar as cobranças.
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Na terceira, o atacante Carlos Vinícius escorregou no momento da batida, e assim, pecou na precisão. O arremate saiu fraco e no meio do gol. Sendo assim, Sebastían conseguiu esticar as pernas e realizar uma nova defesa. Desta vez, o arqueiro não cometeu nenhuma irregularidade.
Nas redes sociais, a situação repercutiu. Torcedores do Grêmio não perdoaram a ação do atacante e se mostraram surpresos com o cenário.
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