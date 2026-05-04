Neto perde a paciência e critica arbitragem em Mirassol x Corinthians: 'Parabéns'

O Corinthians perdeu para o Mirassol por 2 a 1, no último domingo (3), no Campos Maia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o ex-jogador Neto perdeu a paciência com a atuação da equipe de Fernando Diniz, mas também, detonou a arbitragem de Matheus Candançan.

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Para o atual comentarista, o árbitro errou em dois lances capitais da partida. O primeiro foi o pênalti à favor do Mirassol. A segunda reclamação foi sobre uma possível falta em Rodrigo Garro na origem do segundo gol da equipe do interior de São Paulo.

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— Parabéns, Matheus Candançan pelo pênalti que você deu para o Mirassol. Mas foi uma coisa incrível né? Você foi lá e deu. O VAR também, não chamou para revisar. Parabéns pelo o que você fez. Foi firme, deu pênalti contra o Corinthians — iniciou o comentarista, antes de completar.

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Não deu a falta no Garro, no início da jogada do segundo gol do Mirassol. O Corinthians jogou mal para caramba. Mas parabéns para a arbitragem. Fazendo o que o Matheus fez hoje, é para ele não apitar mais. O trio de arbitragem foi horrível. Todos sem excessão. Operaram o Corinthians, que não merecia ter vencido o jogo, porque foi um jogo horrível — concluiu.

Mirassol e Corinthians se enfrentam pela 14ª rodada do Brasileirão (Foto: Alex Pelicer/Agencia F8/Folhapress)

Como foi Mirassol x Corinthians?

Texto por: Guilherme Lesnok

O primeiro tempo teve o Mirassol melhor no jogo e o Corinthians com dificuldades para criar jogadas ofensivas. O primeiro gol do time mandante saiu em pênalti de Matheus Bidu em Carlos Eduardo, o que rendeu muitas reclamações por parte do time de Fernando Diniz. De qualquer maneira, a penalidade foi mantida e o próprio camisa 96 converteu. Ainda na primeira etapa, o Leão fez o segundo. Bem na partida, Carlos Eduardo fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Edson Carioca, que mandou para o gol e aumentou o placar para 2 a 0.

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A segunda etapa teve o Corinthians com mais posse de bola e tentativa de sufocar o Mirassol, mas a falta de efetividade ainda atrapalhou. Fernando Diniz desmanchou o esquema com três volantes e abriu a equipe com Kaio César e, principalmente, Dieguinho, autor do gol do Corinthians na partida, mas o resultado não evitou a derrota por 2 a 1.

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