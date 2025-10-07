Yuri Lima faz post enigmático após apagar fotos com a cantora Iza; confira 

Diante dos rumores de um possível término com a cantora Iza, o ex-jogador do Mirassol, Yuri Lima compartilhou uma foto enigmática em seu Instagram, que aumentou a curiosidade dos internautas. A imagem mostrava a filha do casal, Nala, deitada em posição de bruços, com a legenda escrita ‘Família’.

A foto logo chamou atenção nas redes sociais, por ter sido publicada logo após Yuri Lima excluir, ou arquivar, todas as fotos com a cantora em seu perfil pessoal. Na publicação, o jogador aparece mostrando a filha, que está prestes a completar 1 ano, no próximo dia 13 de outubro.

As suspeitas sobre a separação entre o jogador e a cantora viraram assunto nas redes sociais, especialmente após a remoção das fotos do casal. Segundo os internautas, o assunto pode ter se intensificado após as recentes declarações de Iza sobre a traição sofrida.

Em entrevista ao jornal “O Globo”, a cantora falou sobre a onda de hate que vem enfrentando nas redes sociais, por ter exposto a traição de Yuri e, alguns meses depois, retomar o relacionamento com o pai de sua filha.

Relembre polêmica com Yuri Lima durante gravidez de Iza

O caso ganhou repercussão quando o portal Leo Dias divulgou prints de conversas e videochamadas entre Yuri Lima e a suposta amante, incluindo trocas de nudes e áudios com conteúdo sexual. A mulher envolvida teria tentado vender o material por R$ 30 mil ao jornalista, que encaminhou o conteúdo à assessoria da cantora.

A própria artista confirmou a infidelidade do companheiro naquele momento nas redes sociais. Contudo, os dois reconciliaram a relação após um curto período. No nascimento de Nala, no dia 13 de outubro, o casal já estava junto novamente.

O relacionamento entre IZA e Yuri Lima começou em dezembro de 2022, antes do episódio de traição que ocorreu durante a gravidez da cantora, que resultou no nascimento de Nala. Em 2025, Yuri anunciou a reconciliação do casal, e compartilhou bons momentos em família com a filha.

Aos 30 anos, o atleta optou por dar uma pausa na carreira dentro do futebol para se dedicar a vida em família.