Nasce Nala, filha de Iza com o jogador Yuri Lima

Publicada em 13/10/2024 - 15:40 • Rio de Janeiro

Neste domingo (13), a cantora Iza divulgou o nascimento de sua primeira filha com o jogador Yuri Lima. Nala, nasceu às 7h52 da manhã no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro. A equipe diz que tanto ela quanto a criança estão bem.

O nome da criança tem um motivo especial. Ela leva o nome da personagem do filme "O Rei Leão", dublado por Iza. O longa foi lançado em 2019, e a voz original é de Beyoncé.

Pelas redes sociais, a cantora e o jogador publicaram uma foto da bebê com declarações. Veja:

– Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…” 💞 NALA 13/10/2024. - disse Iza, citando música de Alceu Valença.

Relembre polêmica entre Iza e Yuri

Iza e Yuri Lima oficializaram o namoro em fevereiro do ano passado. Contudo, os dois já haviam se relacionado no Réveillon de 2022 para 2023. Revelado pelo Audax-SP, Yuri Lima jogou também por Audax-RJ, Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude.

Em julho deste ano, a cantora usou as redes sociais para revelar que foi traída pelo jogador, que atuava pelo Mirassol. Em longo vídeo, a artista lamentou o ocorrido e anunciou que não estava mais em um relacionamento com Yuri.

Quase dois meses depois de anunciar o término do namoro, Yuri e Iza teriam reatado o relacionamento depois de um pedido inusitado da cantadora. Segundo o jornal "Extra", para focar em conseguir a reconciliação com a artista, o meia pediu demissão do Mirassol, clube onde atuava desde 2023. Após inúmeras tentativas, Iza, enfim, teria aceito o pedido de desculpas e retomado o relacionamento com o jogador.

Yuri também celebrou o nascimento da filha pelas redes sociais.

– Basta eu encontrar você no caminho

Um filhote de leão, raio da manhã

Arrastando o meu olhar como um ímã

O meu coração é o sol, pai de toda cor

Quando ele lhe doura a pele ao léu

🎵 13/10/2024 ❤️ 🦁 Nala