menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Dorival Júnior muda esquema tático do Corinthians para o clássico; veja a escalação

Timão não terá dupla de ataque contra o Santos

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
Santos (SP)
Dia 22/01/2026
18:43
(Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)
imagem camera(Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians está escalado para o clássico contra o Santos, que será nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Dorival Júnior conta com força máxima para o duelo.

continua após a publicidade

+ Aposte nas partidas do Campeonato Paulista!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O treinador fez uma mudança na formação tática da equipe. Com a ausência de Memphis, que se recupera de um edema ósseo no joelho esquerdo, Dorival Júnior optou por povoar o meio de campo e atuar somente com Yuri Alberto no ataque.

continua após a publicidade

Matheus Pereira, reforço do Timão para essa temporada, fará o seu primeiro jogo como titular. O meia deve atuar como um meia armador pela esquerda. O jogador fez sua estreia no empate por 1 a 1 com o São Paulo, na última rodada, quando entrou no decorrer da segunda etapa.

O Corinthians inicia o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André, Matheus Pereira e André Carrillo; Yuri Alberto.

continua após a publicidade

Vojvoda promoveu mudanças na equipe. O Santos começa com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vinicius Lira; Willian Arão, João Schmidt, Rollheiser e Barreal; Thaciano e Gabriel.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Meia estreia como titular contra o São Paulo (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Gazeta Press)
Meia estreia como titular contra o São Paulo (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Gazeta Press)

Em busca da arrancada

O Timão é o oitavo colocado com uma vitória, um empate e uma derrota nas primeiras três rodadas. A campanha é semelhante a do Santos, que tem os mesmos números, mas marcou menos gols que o clube alvinegro, e está na décima posição.

É a terceira partida seguida do Corinthians contra uma equipe da Série A do Brasileirão. O Timão foi derrotado por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, fora de casa, e empatou por 1 a 1 com o São Paulo, na Neo Química Arena.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias