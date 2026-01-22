Dorival Júnior muda esquema tático do Corinthians para o clássico; veja a escalação
O Corinthians está escalado para o clássico contra o Santos, que será nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Dorival Júnior conta com força máxima para o duelo.
O treinador fez uma mudança na formação tática da equipe. Com a ausência de Memphis, que se recupera de um edema ósseo no joelho esquerdo, Dorival Júnior optou por povoar o meio de campo e atuar somente com Yuri Alberto no ataque.
Matheus Pereira, reforço do Timão para essa temporada, fará o seu primeiro jogo como titular. O meia deve atuar como um meia armador pela esquerda. O jogador fez sua estreia no empate por 1 a 1 com o São Paulo, na última rodada, quando entrou no decorrer da segunda etapa.
O Corinthians inicia o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André, Matheus Pereira e André Carrillo; Yuri Alberto.
Vojvoda promoveu mudanças na equipe. O Santos começa com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vinicius Lira; Willian Arão, João Schmidt, Rollheiser e Barreal; Thaciano e Gabriel.
Em busca da arrancada
O Timão é o oitavo colocado com uma vitória, um empate e uma derrota nas primeiras três rodadas. A campanha é semelhante a do Santos, que tem os mesmos números, mas marcou menos gols que o clube alvinegro, e está na décima posição.
É a terceira partida seguida do Corinthians contra uma equipe da Série A do Brasileirão. O Timão foi derrotado por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, fora de casa, e empatou por 1 a 1 com o São Paulo, na Neo Química Arena.
